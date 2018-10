Komentar Lare Paukovič: Kakšno medijsko krajino si želimo?

Pravzaprav je z novinarstvom tako hudo, da je veliko dobrih novinarjev starejše generacije to področje že zapustilo in poskusilo srečo v katerem drugem poklicu.

Novinar je včasih veljal za človeka, ki je ves čas v pogonu, ki se puli za ekskluzivne zgodbe, najboljše sogovornike in najbolj skrite informacije – ob tem pa še sorazmerno dobro zasluži. Danes je to eden najmanj cenjenih (in najbolj podplačanih) poklicev iz več razlogov: 1) hitrost podajanja informacij diktira internet, 2) internet potiska tiskane medije na rob izumrtja, 3) ljudje so zaradi preobilice informacij vse bolj indiferentni in jih je težje animirati in 4) novinarsko kredibilnost resno ogrožata marketing in piar.Pravzaprav je z novinarstvom tako hudo, da je veliko dobrih novinarjev starejše generacije to področje že zapustilo in poskusilo srečo v katerem drugem poklicu. Tu imam v mislih predvsem tiste, ki so pokrivali kompleksnejše teme, v svetu rumenih medijev se ta kriza še najmanj pozna – čeprav, po drugi strani, je ravno tako težje prodati naslovnico z novico, da je neka igralka noseča, če je to informacijo isti dan objavila na instagramu, česar pred desetletjem recimo ni mogla storiti.Iz na videz brezizhodne situacije se poskušajo rumeni mediji izkopati tako, da stremijo k še bolj senzacionalističnim novicam, ki bodo edine šle v promet, »resni« pa tako, da vse bolj razprodajajo svoj oglasni prostor (obenem pa se, roko na srce, tudi malo nagibajo k senzacionalizmu).Če tiskane medije namreč kupuje vse manj ljudi (pa tudi na internetu je klikov za posamezni medij manj, ker jih je pač toliko), so njihovi stroški previsoki in treba je nekako povrniti sredstva za tisk in distribucijo. Podjetja, ki bi rada oglaševala v medijih, so delna finančna rešitev, a to hkrati pomeni, da se medijski prostor, sicer namenjen izvirnemu novinarstvu (pa naj gre za članke o slavnih ali gospodarstvu), vse bolj spreminja v oglasni pano.To je poleg tega, da je moteče, tudi pristransko, prav tako pa vpliva na novinarjevo svobodo – novinar recimo ne more intervjuvati chefa restavracije, ki se mu res zdi zanimiv, ampak tistega, ki ga »sponzorira« njegov medij. Še en primer: o podjetnikih, ki so del akcije, kjer je neki časopis medijski partner, se piše več, o drugih malo manj ali sploh ne, in tako dalje.Kar pa se tiče senzacionalističnih novic – itak vemo, kaj se prodaja. Naslovi tipa »Ne boste verjeli, kaj je svoji mami naredil ta slovenski igralec!« (Namig: peljal jo je na večerjo, ni je ubil). Novinarji, ki za online članek izberejo tak naslov, v resnici niso tako neumni, ampak točno vedo, da ste vi dovolj neumni, da boste kliknili na tako banalen naslov. Žalostno, a resnično.Povsem generalno rečeno pa gredo za med rojstva, smrti, poroke, nove (po možnosti škandalozne) zveze, prometne nesreče, umori, korupcija ... ni to malo dolgočasno? Je za to, da so »prodajne teme« tako enolične in pogosto bizarne, kriva zaplankana javnost ali je v bistvu krivda na strani nas, novinarjev, ker zahtevnejših tematik, kamor se pogosto uvrščajo tudi številne teme s področja kulture, ne znamo posredovati ljudem tako, ki bi jih res zanimale?Zame je bistvo novinarstva ravno to – da iščeš zanimive ljudi in kompleksne zgodbe ter jih predstavljaš javnosti, a sem vsakič znova razočarana, ko ugotovim, da teme, za katere se mi zdi, da imajo nekaj več, niso najbolj prodajane. Poleg tega pogrešam več medijev, ki bi bralcem omogočali, da bi brali resne članke o kulturi, arhitekturi, modi (na strokoven način), politiki, obenem pa bili še vedno na tekočem z estradno sceno in popularnimi temami – na primer revije tipa Vanity Fair, Harper's Bazaar, 1843 Magazine, hrvaški Storybook in podobne. Britanski Harper's Bazaar je v avgustovsko številko vključil članke o Yvesu Kleinu, Mary Shelley, poročilo z literarnega festivala na Šrilanki, aktualni Storybook pa recimo piše o vidnejših hrvaških ilustratorjih in je intervjuju s pesnikomnamenil kar tri strani. Pri nas se komercialni mediji intervjujem s književniki, če niso ravno že zelo etablirani ali pa dovolj fotogenični, da so ob članku lahko njihove velike fotografije, izogibajo kot hudič križa.Kje je rešitev? Na nedavnem simpoziju Umetnost kritike, ki sem se ga udeležila, je precej sodelujočih kritikov izpostavilo, da v resnici ne verjamejo več v tiskane medije, da je prihodnost na internetu – morda bo novinarstvo nekoč tam spet bolj neodvisno? Vseeno pa je eden od njih, nemški kritik, dejal, da bodo časopisi in revije dočakali svoj comeback, a pod enim pogojem: morali se bodo temeljito spremeniti. Kako, zaenkrat še nihče ne ve.