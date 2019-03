Komentar Dejana Vodovnika: Šokirana blagajničarka

Celo intelektualci se ne razburjajo zaradi feminizacije blagajničarskega poklica.

Bil je povsem običajen dan, pač namenjen nakupom. Nakupovalni voziček je bil že dodobra poln, le ciljni opravek je še čakal. Čisti računi, dolga ljubezen; s kuponom za popust. Blagajničarka je vneto pritiskala vse tiste gumbe, jemala in potiskala živila s tekočega traku. Piiisk, piiisk …»Kako ste,« je zažvrgolela moja žena in – kot se je izkazalo – presenetila blagajničarko srednjih let z zjutraj na hitro urejeno frizuro in ličnim make upom. »Prosim,« je vprašujoče odvrnila gospa v halji, njeno ročno delo pa je obstalo, kot da bi ji zamrznili roki. »Veste, res nisem navajena, da mene, blagajničarko, kdo sprašuje, kako sem. Raje me nahrulijo, zakaj nisem upoštevala kupona za popuste ali kaj podobnega …« je jela razlagati vidno presenečena.»Ne zamujajte, niti minute! Ne klepetajte s kolegicami. Ne smete se zmotiti za več kot pet evrov na dan. In nobenih seksi nedrčkov pod bluzo. In ne pozabite na nasmeh, 'Dober dan', 'Hvala', 'Na svidenje'. Vsak ima pravico do tega. Ni si težko zapomniti,« so običajni neuradni ukazi šefov blagajničarkam, ki nimajo imen, imajo pa svoje šifre v stilu: blagajna 5, javite se v skladišču …V velikih trgovskih središčih se šefi ne pogovarjajo s podrejenimi, ampak ukazujejo: »Ti zloži kruh na police, ti pospravi vozičke.« Vsi ubogajo, nihče se ne upira. Večini gre za to, da ohranijo službo, poravnajo najemnino, prehranijo družino. Celo intelektualci se ne razburjajo zaradi feminizacije tega poklica.Trgovska središča v Sloveniji rastejo kot gobe po dežju. Smo država z enim največjih obsegov trgovskih površin v nakupovalnih središčih na prebivalca; skoraj 400 kvadratnih metrov na tisoč prebivalcev. In v tem smislu tudi s številom blagajničark. Z normami ali brez?Menda v nobenem »trgovcu« svojim blagajničarkam ne določajo norme števila izdelkov, ki jih morajo obdelati v določenem času. So pa priporočila; saj veste, za evidenco za optimizacijo poslovanja. A o tem se glasno ne sme govoriti.In zato je bil šok blagajničarke, ki je do takrat, dokler je žena ni presenetila z vprašanjem o počutju, razen če jo je kdo malce nahrulil, nihče ni niti opazil, povsem razumljiv.Aja, pa en miren dan s kakim prijetnim vprašanjem vam želim, blagajničarke.