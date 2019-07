Komentar Darinke Pavlič Kamien: Zgrešena optimizacija

Povsem neuradno se je napaka pojavila pri razpisni formuli za izračun ene od postavk, vendar naj ne bi imela vpliva na cenovna razmerja med ponudniki.

Če bo šlo tako naprej, se obeta podjetniški zaslužek vsem, ki v 21. stoletju poučujejo excell za začetnike. Zdajšnje generacije se že skorajda rojevajo s poznavanjem te aplikacije, drugače pa je z nekaj starejšimi, ki so imeli z excellom v življenju manj opravkov.Sploh pa, če so se morali življenja z računalnikom pred nekaj desetletji šele privaditi. Še posebno močna skupina nepoznavalcev te »grozno« zapletene tabelarične softverske rešitve je – kot lahko sklepamo – med javnimi uslužbenci. Pri tem vsaj javno izstopajo uslužbenci ministrstva za infrastrukturo, v paketu z 2TDK.Zaradi njih oz. zaradi afere z napačnim izračunom in zatem tudi zgrešenim izborom izvajalca zdaj že legendarne makete našega infrastrukturnega podviga drugega tira je že lani odstopil takratni predsednik vlade. Zgodba se ponavlja tudi v tem mandatu, le da razlog ni maketa, temveč 170 m dolg viadukt čez dolino Glinščice.Najprej so v 2TDK v sklepu o izbiri izvajalca ugotovili, da ponudba zmagovalnega konzorcija izpolnjuje vse pogoje, da imajo vsi akterji ustrezne reference in da ponudba ni neobičajno nizka ter tako ne obstajajo drugi razlogi za njeno izločitev. Nato so si premislili. Ugotovljena naj bi bila računska napaka, ki sicer naj ne bi vplivala na potek postopka. Povsem neuradno se je napaka pojavila pri razpisni formuli za izračun ene od postavk, vendar naj ne bi imela vpliva na cenovna razmerja med ponudniki.Kljub temu so iz 2TDK že sporočili, da razveljavljajo lastno odločitev o že izbranem izvajalcu. Pristojna ministrica je poklicala na zagovor drugega pristojnega iz 2TDK, ne pa tudi prvega.Ponovno računsko napako v isti zgodbi drugega tira je razumeti, da so si javni uslužbenci eno samo razpisno tabelo, ki v ozadju posameznih okenc vključuje nekaj matematičnih seštevkov, zmnožkov in še katero drugo hudo matematično operacijo, podajali med seboj po različnih pisarnah in oddelkih. Tako je z njimi v duhu drugega tira potovala tudi napaka – kot zgrešena optimizacija posla.Ponudbe hitre šole excella pošljite na znani naslov. Tabela za oceno ponudb je že pripravljena.