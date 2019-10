Komentar Darinke Pavlič Kamien: Prijatelji v športu

Glede na športne dosežke bi morali biti Slovenci najbolj povezan, enoten narod na svetu.

V zadnjem času imajo slovenski športni novinarji res veliko dela. Vrhunski rezultati malega naroda jim nalagajo več poročanja kot običajno. V časopisih šport zaseda več prostora kot običajno, poročila imajo podaljšane športne bloke, šport je našel svoje mesto med glavnimi novicami dneva. Slovenski narod se je zaradi športa dvignil iz ponižnosti in ponosno dvignil glavo.Še stečaj Adrie ga v teh dneh ni spravil v obup in jadikovanje. Adria v resnici sploh ni toliko gospodarska kot politična zgodba. Politika brez vizije je to podjetje nespametno dala v roke špekulantom, ki so Adrio kot poceni darilo dodobra izkoristili. Pa naj to s..nje politika tudi popravi, četudi vsi sočustvujemo s stevardesami in piloti, ki ostajajo brez dela, država pa brez pomembne transportne panoge, ki vpliva na turizem, posel …Naša športna evforija traja že nekaj mesecev. Začela sta jos tretjim mestom na Giru ins tremi zlatimi medaljami v športnem plezanju, kar ni uspelo še nobeni zemljanki v tem športu. Nov vrhunec manifestacije moči slovenskega športa nam je še enkrat pričaral Primož Roglič na španski Vuelti, kjer smo tri tedne vsak dan po službi najprej prižgali TV in z njim na kavču vneto gonili pedala v hrib in polagali ovinke. Pretekli teden so nas z medaljami razveseljevali zlata kajakašica, že četrtič zlat v sprintu v spustu,bronast v kanuju in povrhu še zlata ekipa Žnidarčič,, svetovni prvaki v sprintu.Da seveda vsega, kar smo doživljali z našimi odbojkarji, niti ne analiziram. To je pravljica ekipnega duha, fantov, ki so kljub zvezdništvu ostali na tleh, pri ljudeh, prikaz dobrega vodenja, kolegialnosti in zavedanja, kaj šport v resnici pomeni. Šport povezuje, motivira. Ruši sosedske, značajske, politične ovire in v navdušenju zmage spravi v objem tudi donedavne sovražnike. Glede na športne dosežke bi morali biti Slovenci najbolj povezan, enoten narod na svetu. Le kje se je tu zataknilo?