Komentar Darinke Pavlič Kamien: Nazaj v preteklost

Nekaj je hudo narobe v naši deželi. Pa ne mislim samo na nesrečno zgodbo Adrie in zdaj že njenih bivših zaposlenih, ki nam para srca. Pa tudi ne na politično šopirjenje v koaliciji in njej bližnjih strank, kar je tako ali tako folklora kjer koli, ne le pri nas. Narobe je to, da zaradi slabe zakonodaje, slabega nadzora, nevednosti, nestrokovnosti, nesposobnosti in pohlepa nenehno tičimo v starih zgodbah in preteklosti.Odpiramo namreč bolečino sanacije našega bančnega sistema iz leta 2013. Ta bi morala po šestih letih, odkar smo davkoplačevalci špricnili petmilijardno injekcijo v banke in zadolžene sisteme, že zdavnaj imeti svoj epilog. Ne pa začetka. Morala bi biti kristalno jasna, ne pa polna vprašanj in neznank. Saj bi mogoče bila, če bi se zgodila pregledno, po znanih kriterijih in metodologiji, brez zasebnih in grupnih interesov nam neznanih elit.Če ste pozabili. Po razpadukoalicije je spomladi 2013 vlado prevzela. Da bi se izognili trojki, smo bili s strani Evropske komisije hitro prisiljeni v diktirano sanacijo sistemskih bank po modelu, ki ga je pripravila že Janševa vlada. Sanacija je bila izvedena s pomočjo slabe banke, ki je sama po sebi škandalozna zgodba. Kaj šele njeno reševanje našega premoženja.In tako se danes, namesto da bi razmišljali o jutrišnjem dnevu, o strategiji razvoja Slovenije, o naši viziji, o preživetju skozi naslednjo krizo, spet ukvarjamo s starimi zadevami. Ponovno smo obrnjeni nazaj, čeprav bi se morali osredotočati na prihodnost in razmišljati, kako bomo jutri živeli mi in naši otroci. Seveda ne mislim, da je treba lumpom lumparije odpustiti. Nikakor! Treba jih je razkriti, jim soditi in jih po pravnomočnosti tudi kaznovati, četudi vemo, da denarja ne bomo dobili nazaj.Strah me je intuicije, da iz tega spet ne bo nič. Komisija državnega zbora, organi pregona, sodišča, mediji in mi vsi se bomo ukvarjali z razkrivanjem vsebin dveh vlad nazaj, medtem ko so akterji DUTB postali dementni in so izgubili spomin. Mi pa na ta način izgubljamo sedanjost in zagotovo nam uide vsaj delček naše prihodnosti.