Komentar Darinke Pavlič Kamien: Jeste uravnoteženo ali dodajate?

Starše 10-mesečene deklice, ki je pred leti pri nas umrla zaradi pljučnice, težka vsega 4 kg, so v ponedeljek obsodili. Kazen bosta mati in oče odslužila z družbenokoristnim delom. Oba sta vegana, tožilstvo pa jima očita, da svojim otrokom nista zagotovila ustrezne in uravnotežene prehrane, zaradi česar imajo nekateri danes resne razvojne težave.K zdravnikom, ki opozarjajo, da veganski hrani marsičesa primanjkuje, jih nista nikoli vozila. Ob tej domači novici zbledi »evropska turneja« spreobrnjenega avstralskega zapornika in odvisnika, ki poskuša svoj dolg do družbe poravnati z glasnim pridiganjem o nasilnih navadah vsejedcev. Ne pomagajo argumenti, da je vsejedstvo nekakšen vzvod za preživetje človeka, lažja in zanesljivejša pot do uravnotežene prehrane.Ponekod je to celo edini način, da je človeška civilizacija sploh obstala, drugje pa močan generator razvoja civilizacije. Tej dandanašnje generacije obračajo hrbet in se zmrdujejo, ker da je vse bolj potratna, do živali nepravična.So takšni, ki bi svoje skrajno prepričanje radi zavili v skrb za živali, ki se rodijo, zrastejo in izgubijo življenje po volji in za račun človeka. So tudi drugi, ki svoje prepričanje pripisujejo želji po bolj zdravem in bojda manj potratnem življenjskemu slogu, s katerim da manj obremenjujejo utrujeno mater zemljo. Seveda nihče ne preverja, koliko manj insekticidov, detergentov ali energije porabijo najbolj goreči med njimi.Če bi to počeli, bi morda utihnili, saj množične veganske prehrane ni brez obsežnih rastlinjakov, ki jih je pozimi treba ogrevati. Ni je brez različnih vrst gnojil, insekticidov pa tudi sredstev za zatiranje glodavcev, ki so prav tako živa bitja. Veganska prehrana Slovencev pomeni, da bi morali preživeti z 800 kvadratnimi metri njiv na prebivalca pa tudi s tem da bi, bog ve, kako, zaslužili dovolj denarja za nakup prehranskih dopolnil, ki so donosen posel cvetočih multinacionalnih podjetij.Morda so prav ta tista, ki so dobrohotno pomagala vrlemu Avstralcu, da nam pridiga o tem, kaj nam je storiti. Izbira je vaša, a ob prazni hrani ne boste dolgo stali pokonci.