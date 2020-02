Komentar Darinke Pavlič Kamien: Bravo! Mi pa v jok

Denar potrebujemo vsi. Toda, ali je bolje biti nerazvit in ga prejemati ali uspešen in ga dobiti manj?

Pustimo dnevno politiko malce ob strani. Naj se domači akterji, ki se po odstopu vlade razkrivajo kot nenačelni in nespoštljivi do volivcev in vrednot, zaradi katerih so jih ti na volitvah izvolili v parlament, potipajo še en krog.V četrtek je pred Slovenijo zelo pomembno srečanje evropskega vrha, kjer se bo odločalo o proračunu EU 2021–2027. Znotraj predloga proračuna že nekaj časa ugotavljamo popolnoma nesprejemljivo zmanjšanje kohezijskih sredstev, ki je za nas s prvotnega 9-odstotnega zmanjšanja najprej zgrmelo za 28 odstotkov, zadnja različica pa pravi, da naj bi dobili 15 odstotkov manj sredstev kot v iztekajočem se proračunu.Če ste morda pozabili, kaj so kohezijska sredstva, le na hitro, da je kohezijska politika v EU namenjena podpori za ustvarjanje delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Gre za solidarno podporo, saj je večji del sredstev namenjen manj razvitim državam EU in regijam, da bi se znotraj EU zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja.Slovenija je na podlagi EU-metodologije razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna regija dosega 99 odstotkov povprečne razvitosti EU, Vzhodna pa samo 68 odstotkov. No, in zajec, ki ga očitno ne bo mogel ujeti niti zunanji minister niti premier v odhajanju, tiči prav v dejstvu, da zahodni del Slovenije znotraj EU velja za nadpovprečno razvito regijo.Tega bi se morali huronsko razveseliti. Bravo, od dveh imamo že eno nadpovprečno razvito in s tem tudi nadpovprečno bogato regijo po standardih EU. Ti naj bi veljali za vse enako, nobene manipulacije in izkrivljanja podatkov med bolj všečnimi državami in tistimi, ki nimamo prijateljev v EU. Ker pa Slovenci ne znamo biti nikoli iskreno veseli, objokujemo doseženo uspešnost, saj bomo zaradi nje dobili manj sredstev.Denar potrebujemo vsi. Toda, ali je bolje biti nerazvit in ga prejemati ali uspešen in ga dobiti manj? Pogajanj v Bruslju še ni konec. Če bo premier v odhajanju v četrtek tam uspešen, se mu doma obeta več naklonjenosti. Seveda le, če gremo na volitve.