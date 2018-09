Komentar Bojana Budje: Rdeča kapica

Jebeš Šarca, Trumpa, Židana, Erjavca, Kodeljo in druge medijske luzerje zadnjih dni, z naskokom gre naziv najbolj prepoznavnega obraza prvega septembrskega tedna Andreju Šišku. Možakar z rdečo kapico na betici je bil vsakodnevno na vsaj dveh časopisnih naslovkah, nacionalni in komercialni holivudarji pa so mu namenjali najprestižnejše minute osrednjih informativnih oddaj. Šiško je svoje dosegel, postal je znan in prepoznan, v navidezni domoljubnosti pa mu še Jelinčič seže komaj do kolen. Vse to je neprecenljiv kapital za kakšne od naslednjih volitev. Posebno v deželici, koder je štetje volilnih glasovnic eno najbolj nepredvidljivih opravil. Temu primerne so posledice. Njih zadnje utelešenje je bil ministrski kandidat za javno upravo, ki je svojo predstavitev opravil v Cimerotičevem slogu. Da ima ženo, hčerko in sina, v Kopru pa celo družino.



Tudi Šiško s svojo Štajersko vardo je posledica. Stanja v domovini Sloveniji. Če uporabnik twitterja z vzdevkom Radikalni upokojenec ne bi objavil fotografij postroja zamaskiranih in delno oboroženih moških nekje v štajerskih gozdovih, za dogajanje nihče ne bi vedel. Niti za to ne, da je bila po Šiškovih besedah Štajerska varda ustanovljena že 24. junija 2017. Pred domala poldrugim letom. Policija in Sova sta za postroj garde Dežele Štajerske izvedeli iz medijev. Kar me skrbi bistveno bolj od nekega Šiška. Kajti docela logično je vprašanje, koliko takšnih šiškov je še po Sloveniji. In koliko groženj z nasilnim oboroženim uporom sesuti uradno izvoljeno oblast, kot je policija označila Šiškovo početje. Včasih so imeli policaji v svojih vrstah vodje varnostnih okolišev, ti pa v svojih becirkih svoje ljudi, ki so jih obveščali o domala vsem. Oboroženi postroj jim zagotovo ne bi ušel. Ali pa Sova, ki naj na slovenskih tleh ne bi imela nobenih pristojnosti. Halo?! Saj gre vendar za agencijo, katere primarna naloga je zagotavljanje nacionalne varnosti. Tudi s kakimi 300 vsakovrstnimi špiclji, celo plačanimi. Toda Sova štrajka. In to že od 1. decembra lani! Ne poznam države, kjer bi si agenti nacionalne obveščevalne službe privoščili kaj takega. Kar pomeni, da se je tudi Šiško vseskozi sprehajal brez dodatne sence.



Šiška je oblast zaprla. A strah je ostal zunaj. Kajti nekako naravno je, da se vsakdo najbolj boji tistega, česar ne razume. In jaz žal to mojo državo vse manj razumem.