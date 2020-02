Komentar Bojana Budje: Bolniška

Rekorder je država Slovenija, ki je na bolniški že od davnega leta 1991.

Uf, bo spet bolniških! Čakalnice po zdravstvenih domovih so natrpane, postelj po bolnišnicah zmanjkuje, gripa, kot je bojda še ni bilo, za zdaj dobiva boj z dohtarji. Ker je njih in bolniških postelj premalo. Navsezadnje ji je po nekaj desetletjih uspelo položiti celo zgoraj namalanega. Še sreča v nesreči, da je prav sredi te množične epidemije začel veljati zakon, ki je papirnate bolniške liste zamenjal z elektronskimi. Ponje torej ne bo več treba k osebnemu zdravniku. Heureka! Za nekatere je to kar prvi konkretni znanilec že dvajset let napovedane zdravstvene reforme.Drži, da je bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Naj torej temu sledi še zakon, ki bo naposled omejil bolniški stalež. Na denimo eno leto, nakar bi obolelega čakal postopek invalidske upokojitve. Predlog je pri poslancih, ki pa morajo trenutno najprej poskrbeti za svoje riti. Okužene z oblastiželjnostjo. A vseeno stavim za tri zlato rumeno ocvrte piške, da bi se v tem primeru številka 8368 oseb, kolikor jih je danes v deželici pod Alpami na bolniški že več kot eno leto – 279 med njimi pa celo več kot pet let! –, krepko zmanjšalo. Premoremo celo reveža, ki je v neprekinjenem staležu že vse od 17. septembra davnega leta 2007. Polnih 12 let in 5 mesecev. Z bolniško smo si torej zelo na ti.Nadomestila plač zavoljo tovrstne odsotnosti so lani znašala že debelih 382 milijonov evrov, torej 33 milijonov več kot predlani in neverjetnih 156 milijonov evrov ali 69 odstotkov več kot denimo leta 2014. Pri čemer je detektivska zbornica premalo slišno prišepnila, da petina uradno bolnih izkorišča bolniški stalež bodisi za delo na črno bodisi za pravi dopust. Diagnoza angina pektoris je bojda idealna za vsaj sedemdnevno smučanje kje v Tirolskih Alpah, okužba s kako salmonelo ali kampilobakterjem pa naravnost pravšnja za spoznavanje kulinaričnih posebnosti tropske Azije. Ni tudi skrivnost, da je največ tovrstno bolnih v državni upravi.Vse bolj me vse manj moja Slovenija spominja na nekdaj idilično Grčijo. Tam so našteli vsaj 50.000 še živečih že pokojnih duš. Ali razumljiveje: v deželi sirtakija je 50.000 upokojencev prejemalo državne penzije, četudi so bili že davno na onem svetu. Eni goljufajo s penzijami, drugi z bolniškimi. Oblast pa se ukvarja sama s sabo. Država Slovenija je na bolniški že od davnega leta 1991. Znana je diagnoza, le terapije ni in ni.