Kolumna Vesa Stojanova: Zaobljube naše vsakoletne

Prihaja tisti čas v letu, ko se bodo mnogi med vami poglobili vase, naredili nekakšno lastno notranjo inventuro, kaj je bilo letos dobrega, kaj ste naredili narobe in kaj bi bilo lahko bolje. In ko se bo približal silvestrski večer, se bo, kot kažejo nekatere statistike, vsaj polovica prebivalstva zaobljubila, da bo v novem letu nekaj spremenila v svojem življenju.



Prihod novega leta je vsekakor najprimernejši čas za spremembe in nove začetke. Večina se vas bo odločila, da boste v novem letu poskrbeli za boljše telesno zdravje in počutje, torej se boste trdno odločili, da boste izgubili kakšno kilo ali dve, nehali kaditi, začeli jesti bolj zdravo, nehali piti alkohol ali vsaj zmanjšali količino popitega, da se boste začeli bolj ukvarjati s športom, da boste več časa preživeli z najbližjimi ... Tovrstnih zaobljub je največ, čeprav ne manjka niti tistih o izboljšanju finančnega položaja ali kariernih spremembah in podobno.



Da si ljudje sami ob prelomnih dogodkih, kot je prihod novega leta, postavljamo najrazličnejše cilje, v človeški zgodovini ni nič novega. Že stari Babilonci so, denimo, ob prihodu novega leta bogovom obljubljali, da bodo vrnili vse izposojene stvari in poplačali svoje dolgove. Tudi Rimljani so bogu Janusu, po katerem so poimenovali januar, prvi mesec v letu, obljubljali marsikaj.

Tradicijo zaobljub poznajo tudi Judje, na splošno pa je tradicija postavljanja novoletnih zaobljub značilnost zahodnih civilizacij.



A z zaobljubami so tudi težave. Kot ugotavljajo strokovnjaki, ki so proučevali ta družbeni fenomen, že prvi teden v novem letu kar tretjina ljudi pozabi na svoje zaobljube, po pol leta pa se jih drži le še osem do deset odstotkov. Zato je pomembno, svetujejo strokovnjaki, da se, preden začnete razmišljati, kako bi bilo fajn v novem letu izgubiti kilo, dve ali celo deset, najprej resno pogovorite sami s seboj o tem, ali ta cilj sploh lahko dosežete. Ste dovolj motivirani, ste dovolj prepričani in odločeni, da vam bo uspelo? Predvsem pa morate paziti, da bodo zaobljube dosegljive in dovolj realne. Sicer se vam lahko zgodi tako kot veliki večini ljudi, da si vsak konec leta zaradi lepšega zastavite cilj, za katerega pa tako ali tako veste, da ga ne boste nikoli dosegli.