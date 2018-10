Kolumna Tomaža Miheliča: Koliko stanejo zlorabe?

Okrutno se sliši, ko se tako banalizira in trguje z zavrženimi dejanji, ki na ženski duši puščajo neizbrisne sledi za vse življenje. Spolne zlorabe so vsega obsojanja vredne in storilcu bi marsikdo privoščil kemično kastracijo ali bi mu, po domače, odrezal jajca. To je neke vrste umor pri živem telesu, oropanje vsakršnega dostojanstva in razvrednotenje osebnostne biti. Ustrahovane žrtve molčijo, ni dovolj, da jih je predator razčlovečil, pred javnim razkrinkanjem se bojijo še družbenega linča. Člani obšankarskih debatnih krožkov bodo za seksualni delikt, če ne gre za pedofilijo, hitro našli izgovor, da ga je lajdra verjetno sama zavedla. Seveda, po njihovem prepričanju so ženske v glavnem namenjene zadovoljevanju moških seksualnih fantazij, pri tem malodušno zanemarijo funkcijo rojevanja.



Fantje in možje si radi vzamejo, kar jim pripada, in sveže orošena mucka jim bo v hipu zameglila razum ter zabrisala moralne norme. Saj poznate tisto, če ne boš dava, boš pa plava. Običajno z njo izvabljajo smeh ob pripovedovanju mastnih vicev, hudič pa vzame šalo, ko se ob prihodu domov ali celo med potjo ta njihov humor udejanji. Se vam sploh sanja, koliko poročenih žena je po tekočem traku posiljenih od svojih partnerjev? Vsako neupoštevanje zavrnitve spolnega akta lahko označimo za nasilen vdor v telo. Nagovarjanje in prepričevanje so zgolj metode podlih prestopnikov, ki vidijo zaroto v vsakem njenem glavobolu. Ne je ne! Samo psihopati se vzburjajo nad ženskim odklanjanjem telesne bližine. In tudi Cristiano Ronaldo bi moral odnehati, ko mu je lepotica prepovedala, da se je loti analno.



Do zapleta v aktualnem in za zdaj še domnevnem primeru posilstva slavnega nogometaša je prišlo prav zaradi predhodne prakse z lahkimi dekleti in posploševanja, kako si vsaka želi biti zadovoljena z njegovim zvezdniškim orodjem. Kathryn Mayorga si je sicer zaželela malce zabave v njegovi hotelski sobi, zato se je v družbi prijateljice odzvala povabilu.



Utopično bi bilo verjeti, da je imela v mislih družabne igre, človek, ne jezi se ali monopoli. Morda je med skokom v džakuzi celo premišljevala o seksu, a si je tik pred tem premislila, in tega se je po nasilnem dejanju zavedel tudi Ronaldo. Malce prepozno, se vam ne zdi?!



Le kako bi si drugače razlagali vrtoglavo plačilo molčečnosti v višini 375.000 dolarjev kot navadno zvonjenje po toči. Po devetih letih se je opogumljena zaradi gibanja proti spolnemu izsiljevanju žensk M2 odločila, da se sooči z demoni iz preteklosti. Ti so jo pahnili v depresijo in alkoholizem, njen primer pa nas je podučil, da se hudič skriva tudi pod angelsko in najbolj oboževano podobo žogobrca.



Podoben primer odmeva v Ameriki, kjer je kandidat za vrhovnega sodnika Brett Kavanaugh pogrnil na celi črti. Žrtev njegovih podlih intimnih igric je tako prepričljivo opisala dogodke iz preteklosti, da ji niti najbolj izkušena igralka ne bi bila kos, zato je verodostojnost pričevanja neizpodbitna.



Morda se ljudstvo sprašuje, zakaj so toliko let čakale z razkrinkanjem krvnikov, a sram pred medijskim ponižanjem dela čudeže in lahko še tako hudo travmo potisne daleč v podzavest. Nato pa je vse odvisno od pravega dražljaja, ki sproži borbeni nagon. Za zadoščanje pravici ni nikoli prepozno in nobeno posilstvo nima roka trajanja, zato ne more zastarati. Upoštevajoč primere lovač, ki načrtno izbirajo premožne in slavne moške, da bi jih po posteljnih aktivnostih izsiljevale, ne smemo razvrednotiti brutalnosti spolnega delikta. Vsak sum je treba obravnavati z vso resnostjo, kajti lažnivi kljukci se najpogosteje ujamejo v mrežo lastnih laži.