Kolumna Tomaža Miheliča: Kje ste novinarji?!?

Letos je bila v Tel Avivu poplava prodajalcev mnenj, ki z novinarstvom nimajo nič skupnega. FOTO: T. M.

Vsakoletno romanje v evrovizijsko meko je vsaj zame eden od vrhuncev. Tokrat so me pred odhodom na "prepovedano ozemlje" z vseh strani vztrajno obmetavali z opozorili, da bi bilo bolje ostati doma. Pač strahopetci, sem si rekel in se podal novim izkušnjam nasproti.Nasedati zahodni propagandi zastraševanja ni v moji naravi in že prvih nekaj minut na letališču Ben-Gurion mi je dalo vedeti, da je pred mano zelo lepih enajst dni. Prijaznost Izraelcev je namreč nekaj, kar bi bilo vredno patentirati, saj so ti na vsakem koraku pripravljeni pomagati. Prihod v tiskovno središče je v meni prebudil nostalgijo na ta praznik glasbe, kiča in vsega, kar spada v cirkuško manežo. Tako kot se je z leti spreminjalo in nadgrajevalo to vseevropsko tekmovanje, je preporod doživel tudi način poročanja o evrovizijskih predstavnikih.Na prizorišču so še vedno navzoči vodilni svetovni mediji in velike založniške hiše, a jih vse bolj v ozadje odrivajo raznorazni blogerji in podajalci neprofesionalnih mnenj. In tako so postale tiskovne konference nastopajočih nekakšno srečanje z oboževalci in ne verodostojnimi novinarji. Ti si kvečjemu izborijo kakšno izjavo ali intervju, če se prikupijo vodjem za stike z javnostjo posameznih delegacij.Problematika tega pojava se kaže predvsem na zmešnjavi, ki nastane, ko se znajdeš v isti vrsti s temi pisuni. Prepričani, da je njihova spletna stran, kanal ​na youtubu ali celo profil na facebooku ​z nekaj deset obiskovalci na teden enako pomemben kot časopis ali revija z več deset tisoč izvodi, te preprosto razhudi. Njihov način podajanja mnenja je v veliki večini banalen, amaterski, kajti evrovizijski navdušenci svojo verodostojnost upravičujejo s tem, da poznajo vsakega nastopajočega iz minulih trideset ali celo več desetletij. Ob tem znajo povedati tudi, kaj je pevka z Malte, iz Španije, Finske ali katere druge države imela oblečeno daljnega 1982., koliko točk je dobila in katero mesto je dosegla. Skratka, enciklopedije irelevantnih informacij postanejo vrhunski strokovnjaki za osvetljavo, kostumografijo, koreografijo, kompozicijo, besedila in celostno podobo. In zaradi tega se na nobeni svetovni procesiji ne ustvari toliko odvečnih, brezvrednih mnenj kakor prav na Evroviziji.Četudi mišljenje teh nepomembnežev nikogar ne zanima, te bodo na vsak način želeli prepričati, da oni res vedo, o čem govorijo, pri tem pa seveda še nikoli v življenju niso stali na velikem odru, napisali kakšnega komada ali zrežirali malce bolj kompleksnega nastopa. V duhu hlepenja po izražanju svojega mnenja je po ponedeljkovem nastopu Zale in Gašperja za strokovno komisijo do mene stopil neki Anglež in ne da bi ga vprašal, kaj si misli, izbruhal, da sta bila obupna. Verjetno se mu niti sanjalo ni, da bo stopil na mino, saj sem mu brez zadržkov in z vso zakladnico kletviške sočnosti povedal, kaj si o njegovem nastopu mislim jaz.Dvomim, da si bo še kdaj upal brez poziva stopiti do koga in začivkati o tem ali onem, jaz pa sem si olajšal dušo in ponovil vajo z vsakim, ki se je počutil vsevednega in vsemogočnega ocenjevalca. Nič ni narobe, če polemizirate med svojimi prijatelji, z družino pred televizorji in se zabavate, lahko se tudi posmehujete, delate norca iz plejade zgrešenih tonov in povorke kostumskih grozot, ampak nehajte že enkrat javno posiljevati ljudi s svojimi nekompetentnimi opazkami.Slovensko finale gor ali dol, vsaj tistih nekaj uric na leto se zabavajte ali pa preprosto ignorirajte ta spektakel, ki ima vsakič več kot stopetdesetmilijonski avditorij.