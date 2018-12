Kolumna Tomaža Miheliča: Jutri začnem!

Marsikdo se tolaži z bilanco, da bi lahko bilo še slabše, in se na svojstven način spodbuja, da bo v prihodnjih 365 dneh postal boljši človek. Načrtovanje novih podvigov in zastavljanje izzivov je nekakšno prelaganje odgovornosti na drugo obdobje, ko se bomo bolj vestno zavzeli za svoje telo, um in medsebojne odnose. Ti so še posebno na udaru v tej praznični idili, zaslepljeni z utripanjem raznobarvnih lučk, odpiranjem penečih se vin, mastenjem s holesterolom in pošiljanjem plehkih želja o sreči, zdravju, ljubezni in večnem blagostanju.



Za vsako od omenjenih kategorij je treba trdo garati vse življenje in samo neomajna disciplina nas lahko pripelje do cilja. Za nekoga je to slastno pečena potica, za drugega preoblikovanje telesa in izguba odvečnih kilogramov, spet tretji bi se rad zavezal s službeno pogodbo. Skratka, v duhu parole jutri začnem se zaženemo v še en krog mrtvega teka, kot hrčki ujeti v kolesju časa, in če je ta determiniran s prvim dnem novega leta, še toliko bolje, saj smo podvrženi zadovoljevanju formalnih norm. Ena takšnih je poleg novoletnih zaobljub tudi izkrivljena slika o družinski idili.



Statistike so dovolj zgovorne, ko pričajo, da si največ familij skoči v lase ravno med praznovanjem kičastega božiča in načrtovanjem poslednje decembrske noči. Pri nas doma se je skoraj vsakič zanetil prepir, ki je pomenil, da se starši niso pogovarjali prvih nekaj dni v januarju. Tokrat so mi o pred- in medprazničnem ravsanju potožili prijatelji in sodelavke, kar je še en dokaz, da imam raje malce bolj pesimistično dojemanje realnega stanja kakor zlagano. Bolj kot s prenapihnjenimi pričakovanji se moramo sprijazniti s svojimi napakami in spoštovanjem sočloveka. Planet ni naša last, zato si ne smemo vzeti pravice, da odločamo, kje in kako bo kdo živel. Lačen, izgnan, osovražen, izkoriščen človek res ne more biti srečen, zdrav, vesel.

Ko ti Slavko Bobovnik tik pred upokojitvijo reče, da se v 21. stoletju ne spodobi več uporabljati izraza fašist, je jasno, da smo že zdavnaj zabredli in je rdeči alarm dokončno ohromil naša čutila. Očitno se iz zgodovine ničesar nismo naučili in se je duhec izmuznil iz klerofašistične stekleničke, kar je spoštovani voditelj med svojim zimskim spanjem spregledal. Takisto žalostno je, da se po vsem, kar je človeška vrsta preživela, še vedno naslajamo na nesrečo drugega in se opogumljamo z domišljanjem, kako superiorna bitja smo. Pokanje petard po zadnjih podatkih sicer upada, vendar se za trenutek še vedno znajdemo sredi vojnega območja.



Nikoli mi ni bilo jasno, kakšno zadovoljstvo v posamezniku sproži odmevanje eksplozij. Vem pa, da te obubožan človek, ki ga obiščete nepričakovano in ga osrečite s hrano ter praktičnimi darili, napolni z nepopisnim občutkom radosti. Zato vam v 2019. želim čim manj sprenevedanja, fejka, manj žičnatih ograj in čim manj fašizma, gospod Bobovnik, čim manj fašizma!