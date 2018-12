Kolumna Miše Terček: Najbolj gledano vseh časov

Pogreb Michaela Jacksona si je ogledalo dve milijardi ljudi.

Lani je finalna tekma, ko je slovenska reprezentanca postala košarkarski evropski prvak, z rejtingom 34,9 odstotka postala najbolj gledana športna vsebina slovenskih televizij vseh časov.

Televizije se rade hvalijo z najbolj gledanimi programi. To je razumljivo, saj najbolj priljubljene TV-vsebine ne prinašajo le gledalcev, ampak tudi oglaševalce in z njimi denar. Televizijske hiše sicer meritve gledanosti, ki jih obstaja kar nekaj, rade tudi prilagodijo svoji ciljni publiki. To pa počnejo predvsem zato, da se pohvalijo, da so lahko na »svojem področju« še vedno prve, recimo v starostni skupini od 18 do 49 let, ki je za oglaševalce najpomembnejša, saj gre za tako imenovano »aktivno populacijo«, ki ima tudi največjo kupno moč.Na internetu se gledanost televizijskih vsebin meri malo težje, čeprav je splet po gledanosti že zdavnaj prehitel televizijo, a je težko združiti vse spletne kanale, saj ne moremo upoštevati zgolj uradnih (zakonitih) ponudnikov vsebin, ampak tudi piratske (nezakonite), ki so včasih še bolj obiskani. Tokrat bomo pogledali širšo sliko, katere televizijske vsebine so pred male zaslone v sodobni zgodovini pritegnile največ gledalcev. Glede na to, da so se pri nas uradne strokovne meritve gledanosti začele šele pozno, po osamosvojitvi Slovenije, bomo za referenco raje vzeli ameriške in britanske meritve, ki imajo na tem področju daljšo zgodovino in bogatejše izkušnje.V Sloveniji sicer v zadnjih dveh desetletjih večinoma prebiramo sporočila domačih televizijskih hiš, ki pravijo, da so najbolj gledani predvsem resničnostni šovi, kot je Kmetija, pa potem šovi sloga Slovenija ima talent, in pa Ema, izbor za popevko Evrovizije, pomembne športne tekme ali finali svetovnih oziroma evropskih prvenstev, še posebno če igra domače moštvo. Lani so recimo na Pro Plusu izmerili, da je imela finalna tekma, ko je slovenska reprezentanca postala košarkarski evropski prvak, na Kanalu A rejting kar 34,9 odstotka in je tako postala najbolj gledana športna vsebina slovenskih televizij vseh časov. Celotno tekmo si je namreč ogledalo 84 odstotkov vseh gledalcev, ki so takrat gledali televizijske programe, absolutni rekord pa je dosegla zaključna slovesnost s podelitvijo pokala, ki je imela rejting 37,2 odstotka in 93 odstotkov gledalcev, ki so takrat gledali televizijo. V nekem trenutku je bilo pred malimi zasloni celo 96 odstotkov vseh gledalcev.Športne vsebine so tudi v ZDA med najbolj gledanimi. A ne košarka ali kakšni alpski športi kot pri nas, temveč ameriški nogomet lige NFL. Finale superbowla je skoraj vsako leto najbolj gledana televizijska vsebina. Gre za popkulturni spektakel, ki je več kot le nogometna tekma, ampak deloma tudi koncert tistega leta najbolj zanimivega pop glasbenika, in pa premiera številnih oglasov, kjer se sekunde prodajajo v milijonih dolarjev. Najbolj gledani prenos superbowla si je leta 2015 ogledalo kar 114 milijonov Američanov. Superbowl na lestvici top 20 najbolj gledanih TV-vsebin zaseda vsa mesta, z izjemo treh. Na 9. mestu je recimo zadnji del televizijske serije M*A*S*H, ki si ga je leta 1983 ogledalo kar 106 milijonov Američanov, finale serije Roots pa je leta 1977 pred zaslone privabil 100 milijonov Američanov. Finali priljubljenih TV-serij so v ZDA sploh fenomen. Poleg dveh omenjenih so med najbolj gledanimi tudi zadnja epizoda serije Cheers leta 1993, ki je privabila 84 milijonov Američanov, pa finale Seinfelda leta 1998 s 76 milijoni, sledijo še sklepne epizode serij Prijatelji, Cosbyjevih, Dallasa in drugih.Američane pred TV-zaslone prilepijo tudi gala podelitev filmskih oskarjev (lani si je prenos v živo ogledalo 33 milijonov Američanov), saj se tam kar tare slavnih zvezdnikov, magnet za TV-občinstvo pa so tudi pop ikone oziroma glasbeniki, tako je bila najbolj gledana TV-vsebina v ZDA v petdesetih letih prejšnjega stoletja nastop kralja rokenrolana šovu Eda Sullivana, ki je pred televizorje privabil 60 milijonov Američanov.Tudi v Veliki Britaniji kraljuje nogomet. Tekma med Britanci in Nemci leta 1966 v finalu svetovnega prvenstva je še danes najbolj gledana TV-vsebina v britanski zgodovini, saj je bilo takrat pred škatlami kar 33 milijonov Britancev. Skoraj toliko jih je bilo pred televizorji tudi, ko sta se na Otoku leta 1981 poročila princin princesa. Slednja je bila sploh magnet za Britance, saj si je prenos njenega pogreba leta 1997 ogledalo kar 32 milijonov Otočanov. Med serijami v Veliki Britaniji kraljuje TV-limonada EastEnders, ki se na lestvici top 20 najbolj gledanih serij pojavi z največ epizodami, tudi na vrhu. Enega od delov si je namreč ogledalo kar 30 milijonov Britancev. Med filmi pa tam kraljujejo številne dogodivščine Jamesa Bonda, ki imajo vsi rejting nad 20 milijoni gledalcev.Pa v svetu? Najbolj gledane so otvoritveni spektakli olimpijskih iger – rekorderja sta londonski (2012) in brazilski (2016) prenos, ki sta pred TV-zaslone privabila 3,6 milijarde gledalcev. Priljubljeni so tudi finali svetovnih nogometnih prvenstev in pogrebne slovesnosti slavnih osebnosti. Pogreb2009 sta si recimo ogledali kar dve milijardi ljudi po svetu.