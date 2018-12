Kolumna Miše Terček: Disfunkcionalna družina

Televizijska družina Murphy FOTO: Netflix

Policist Franka Murphyja ne želi aretirati, saj da ga življenje že dovolj tepe.

Če si še niste omislili Netflixa in serije ter filme še vedno lovite zgolj na naših in tujih kanalih, ki jih ponujajo domači kabelski operaterji, je morda čas za to največjo spletno televizijo, ki je prava zakladnica trenutno nedvomno najboljših TV-serij, če ne upoštevamo nekaj presežkov na programu HBO in še kateri redki izjemi.Če ste privrženec satiričnih animiranih TV-serij, kot so Simpsonovi, South Park, Družinski človek in American Dad, boste zagotovo posvojili tudi Netflixovo F is For Family (F kot familija), ki je pred nekaj tedni prišla do svoje tretje sezone. Animirano družino Murphy sta ustvarila ameriški (stand up) komedijant ter igralec, znan po politični nekorektnosti in surovi odkritosti, ter, eden od soscenaristov Simpsonovih.Murphyjevi bi bili danes povsem običajna delavska družina, takrat (serija se namreč dogaja v poznih sedemdesetih) pa jih okolica dojema kot popolnoma disfunkcionalno in problematično. Življenje v predmestju jim dela številne preglavice, saj je oče Frank, ki mu je glas posodil prav prej omenjeni Bill Burr, rojen pod nesrečno zvezdo, zato je zanj vsak dan nova bitka, kako preživeti od jutra do večera s čim manj ponižanji. Frank je osrednja zvezda serije, saj se scenarij večinoma vrti okoli njegove vzkipljivosti in koleričnosti, ki ga vedno znova spravita v težave.Tako doma kot tudi v službi ali na ulici. Murphyjevi se kot številne družine ubadajo s pomanjkanjem denarja, bančnimi krediti, šolskimi neuspehi otrok in odnosi med sabo ter z okolico. Kljub problematičnosti očeta Franka ima prav vsak član družine Murphy svojo muho in zna pritiskati na očetove gumbe, da se temu sname prav za vsako najmanjšo stvar. Frank je borec, ki bi rad svoji družini sicer ponudil le najboljše, a mu glede na razredni položaj to ne uspeva najbolje, njegove frustracije pa se iz dneva v dan večajo, saj se tega, da v življenju ni dosegel tistega, kar si je želel, vedno bolj zaveda.Da je serija risana oziroma animirana, je v tem primeru olajševalna okoliščina, saj morda v igrani različici v tej obliki danes ne bi šla dobro skozi sito šefov tradicionalnih televizijskih mrež. Frank, ki ima neperspektivno službo pri lokalnem letalskem prevozniku, namreč ni problematičen le zato, ker nenehno preklinja in se izživlja nad stvarmi, temveč tudi zato, ker svojo agresijo izvaja nad družinskimi člani, ženo, torej žensko, in otroki, med katerimi še nobeden ni polnoleten.Frank je torej nasilnež, čeprav svojo družino maltretira le psihično. Njegovi besedni pritiski so hudi, saj ne more iz svoje kože in zaradi svoje lastne nesreče ponižuje tudi vse druge. S silo hoče živeti lepo življenje, a mu to ne uspeva. Vse to pa je v seriji zelo dobro prikazano, saj Frank ni portretiran kot alfa samec, temveč kot tipičen zakompleksan oče, ki si želi biti glava družine, a temu ni kos, saj mu vse, česar se loti, spodleti, predvsem zato, ker nikoli nima iskrenih namenov.Franka bi leta 2018 označili za šovinista, seksista in še marsikaj drugega, a njegova največja tragika je v resnici v tem, da se mu nihče v družini ne podredi, čeprav si želi podrediti prav vse, a kaj ko nima nobene avtoritete. Z dretjem in razburjanjem pa nikamor ne pride. Serija je priljubljena najbrž tudi zato, ker je to realnost marsikatere družine, tudi slovenske.Prva epizoda tretje sezone nam recimo prikaže, kako poteka tipičen dan, ko v manjšem ameriškem kraju na ulicah poteka parada na dan spomina na umrle v vojnah. Takrat je patriotizem na višku, vidimo pa lahko tudi zdolgočasenost družbe, ki je izgubila svoje ideale. In družbe, kjer je pomembno le to, kaj si mislijo drugi, sosedje.Gre za prikaz malomeščanske Amerike v vsej njeni bedi v času, preden je predsedniški stol zasedel, ki ji bo spet prodajal ameriške sanje. »Njegovo življenje je njegov zapor,« o Franku Murphyju izjavi policist, ki ga ne želi aretirati zaradi javnega izgreda, saj meni, da ga življenje že tako dovolj tepe. Kruto.Murphyjevi so ogledalo predinternetne Amerike, in čeprav animirani, resničnejši od resničnostnega šova in boljši od marsikatere igrane TV-serije. Glede na to, da teče že tretja sezona, je čudno, da je še ni pograbila katera od slovenskih televizij. Sicer pa tega, da nam slovenske televizije aktualne serije servirajo z večletno zamudo, v času spletnih televizij, kot je Netflix, niti ne potrebujemo.Življenje je težko in nato umremo, bi se lahko glasilo sporočilo te serije, če ne bi vsebovala tudi dovolj samoironije in humorja. Zato sporočilnosti F is for Family raje razumemo kot sledeče: nobena družina ni popolna, napake so tiste, ki nas delajo edinstvene, in tudi delavci v vsakdanjem življenju so borci, junaki.