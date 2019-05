Kolumna Mateja Lahovnika: Sizifovo delo policije

Slovensko južno mejo vsak dan nezakonito prečka tudi po sto in več migrantov, življenje ob meji pa postaja za ljudi vse manj znosno. Notranji minister Poklukar poudarja, da migrantske tokove obvladujejo kriminalne družbe. Tihotapljenje prek Slovenije je postalo za kriminalce zelo donosen posel.



Slovenska policija opravlja sizifovo delo, saj se tudi nezakoniti migranti, ki jih vrnejo na Hrvaško, tako ali drugače kot bumerang vrnejo. Če migranti, ko so ujeti pri nezakonitem vstopu ali prečkanju Slovenije, pri nas zaprosijo za azil, pa je vloga policije omejena le na storitev prevoza do azilnega doma. Najbolj bizarno je, da lahko za azil v Sloveniji zaprosijo tudi tisti nezakoniti migranti, ki jih je policija ujela na meji z Italijo pri begu iz Slovenije. Ni logično, da nezakoniti migranti zaprosijo za azil in so nastanjeni v azilni dom v državi, iz katere so bežali.



Zato pa je logično, da zdaj že policisti pozivajo vlado k poostritvi azilne zakonodaje. Zunanji minister Cerar je predlagal vzpostavitev skupnih patrulj med slovensko in italijansko policijo, ker vse več migrantov z Balkana prek Slovenije ilegalno prehaja v Italijo. Njegov predlog je upravičeno dvignil veliko prahu. Eni se sprašujejo, zakaj bi slovenska policija lovila nezakonite migrante pri izhodu iz Slovenije, namesto da bi okrepili nadzor prehodov južne meje. S predlogom skupnih policijskih patrulj na zahodni meji postavlja v čudno luč tudi svoje proteste glede avstrijskih kontrol na severni meji.



Nadzor notranjih meja EU pomeni rušitev schengenskega režima. Cerar verjetno ni tako naiven, da se tega ne bi zavedal. Zato se zdi, da samo rešuje, kar se rešiti da, saj postaja vse bolj očitno, kako bo poleg Avstrije tudi Italija zaostrila policijski nadzor meje s Slovenijo. V tem primeru se bo število nezakonitih migrantov v Sloveniji močno povečalo, ker ne bodo mogli nadaljevati poti v EU. Slovenija bi tako lahko postala prostor, od koder ne bodo mogli naprej in ne hoteli nazaj. Temu primerno pa bi se lahko poslabšale tudi varnostne razmere po vsej državi. Zato je poostritev azilne zakonodaje prej ali slej nujna.