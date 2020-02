Kolumna Mateja Lahovnika: Pomanjkanje zdravnikov

Sloveniji kronično primanjkuje zdravnikov različnih specializacij. Na primarni ravni je sistem družinske medicine skoraj pred razpadom, saj celo v Ljubljani nobeden izmed družinskih zdravnikov ne vpisuje novih pacientov. Zasilna rešitev je uvoz tujih zdravnikov, predvsem iz držav zahodnega Balkana, ampak tako samo za silo gasimo največje požare na področju zdravstva.

Če ne bo bistvenih sistemskih sprememb, se bo težava pomanjkanja zdravnikov v naslednjih letih še povečala. Marsikdo se zato ob vsem tem sprašuje, zakaj medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru ne vpišeta več študentov medicine. V zadnjih letih sta morali namreč obe zaradi zelo omejenega vpisa zavrniti veliko dijakov, ker niso zbrali dovolj točk za vpis na študij medicine. V deželi, kjer nam kronično primanjkuje zdravnikov, bi pričakovali, da vlada prioritetno zagotovi pogoje za bistveno višji vpis na medicinski fakulteti.



Letos bo sicer medicinska fakulteta v Mariboru povišala število vpisnih mest za študij splošne medicine za 20, kar pa seveda niti približno ne bo zadostilo potrebam v prihodnosti. Prebivalstvo v Sloveniji se namreč hitro stara. Vsak peti prebivalec je starejši od 65 let, in temu primerno se povečujejo potrebe po zdravnikih. Leta 2033 bo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok, starih manj kot 15 let.



Dekan mariborske medicinske fakultete pravi, da bi lahko bolj povečali vpis kot samo za 20 študentov, če bi država dojela, da je to boljše kot uvoz zdravnikov, in povečala financiranje. Očitno v sedanji vladi tega niso dojeli tako, da se program nove vlade zaradi pomanjkanja zdravnikov in drugih težav v zdravstvu piše kar sam. Študent medicine državo stane skoraj 9000 evrov na leto. To pomeni, da bi državo stalo vsega 270.000 evrov na leto, če bi financirali dodatnih 30 študentov medicine oziroma dober milijon in pol v šestih letih študija. V desetmilijardnem proračunu res ne bi smel biti problem zagotoviti denar za financiranje povečanega vpisa na študij medicine. Navsezadnje je bolje doma izobraziti več zdravnikov kot uvažati tuje.