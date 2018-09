Kolumna Mateja Lahovnika: Ekonomska svoboda

Premier in gospodarski minister sta v minulem tednu poskušala pomiriti podjetnike, ki so jih razburile napovedi višjih dajatev, zapisane v koalicijski pogodbi. Predvidljivo poslovno okolje in ekonomska svoboda sta namreč za podjetnike zelo pomembna.



V Sloveniji se zdi, da država po eni strani omejuje in privija ustvarjalne podjetnike, po drugi strani pa tiste, ki so storili gospodarski kriminal, zelo prizanesljivo obravnava. Tako je marsikoga razburilo, ko je izvedel, da je obsojena Hilda Tovšak že na prostosti. Resnici na ljubo pa je izmed vseh obsojenih tajkunov odsedela še najdlje. Obsojen ni bil niti nihče izmed njenih najožjih sodelavcev v Vegradu, da o vrsti drugih razvpitih poslovnežev, ki so izvajali nezakonite poslovne prakse, sploh ne govorimo.



V Sloveniji bi morali spodbujati pozitivno podjetništvo, ki ustvarja kakovostna delovna mesta, nezakonite poslovne prakse pa hitro in učinkovito sankcionirati. Ekonomska raziskava, ki jo vsako leto objavi Visio inštitut, kaže, da so ekonomsko svobodnejše države precej uspešnejše od tistih brez ekonomske svobode. Ekonomska svoboda pa seveda ne pomeni, da podjetniki lahko počnejo, kar jih je volja, ampak da se država z birokratskimi predpisi in regulacijo ne vmešava bolj, kot je nujno potrebno. Vloga države je zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva vsem, ki na trgu delujejo, ne pa politično vmešavanje v poslovanje podjetij. Največ ekonomske svobode uživajo prebivalci Hongkonga, Singapurja, Nove Zelandije in Švice, najslabše pa so se na lestvici ekonomske svobode uvrstile Sirija, Alžirija, Argentina, Libija in Venezuela. Venezuela je najslabše ocenjena država tudi po kriteriju enostavnosti poslovanja na lestvici Svetovne banke. Tudi analiza Svetovne banke kaže, da najuspešnejše države podjetnikom zagotavljajo čim bolj enostavno poslovanje. Učinkovite države tistim, ki želijo delati, ne mečejo birokratskih polen pod noge in jih ne zadušijo z visokimi dajatvami, saj bi s tem zmanjševale blaginjo vsem.



Prav bi bilo, da tudi naša država pozitivno podjetništvo močneje podpira, sporne poslovne prakse pa ostreje sankcionira.