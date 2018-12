Kolumna Mateja Fisherja: Modra frankinja

Za malo modrino se je izkazalo, da je rasla zgolj na Spodnjem Štajerskem.

Malo je stvari, za katere lahko rečemo, da so res naše. Darvinistične teorije o razvojnem nauku pač potrjujejo razvoj vrste v sistemskem logičnem redosledu, ne vključujejo pa elementa državnosti in narodnosti. Narod ni le zbirka bolj ali manj sorodstveno povezanih dejstev, kolektivne usode in skupnega prizadevanja za cilje, ampak je v veliki meri splet ali veriga naključij.Ko smo ob neki priložnosti sedeli v salonu gruzijskega častnega konzula v Franciji in ob pogovoru preizkušali njegovo nadvse zanimivo zbirko konjakov, se je utrnila misel o tej mobilnosti in naključjih, ki naredijo neko skupnost skupnost. Ne pleme ne narod, temveč skupnost. Skupnost tistih, ki se razumejo, čeprav nimajo po vseh nacionalnih, nacionalističnih in podobnih kriterijih nič skupnega. Prvi dirigent filharmonije Ukrajinec, Francoz z italijanskimi koreninami, Francozinja s slovenskimi, doktor umetnostne zgodovine iz Prekmurja in ena original Francozinja.Besede so tekle, tekle so tudi vonjave različnih konjakov in pogovor je šel kot namazan. Nakar Francozinja, tista original, skoraj zgroženo pripomni: Vsi imate korenine od nekod, le jaz sem od tukaj. Kot je rekla, je šla raziskovat družinsko deblo svoje družine in ugotovila, da so se v osmih generacijah premaknili za slabih petdeset kilometrov. Razlika med lokacijo, kjer živi ona, in lokacijo, kjer so živeli njeni praprapradedi, je manj kot petdeset kilometrov. Zanimiva ugotovitev, predvsem ko govorimo o Franciji, ki je znana po širitvi svojega vpliva daleč naokoli.Tako so tudi franki zapečkarji, ki se ne premaknejo predaleč, če jih k temu ne prisili kak Napoleon. Prav ime frankinja naj bi napeljevalo na nekaj, kar prihaja iz Francije. Tako je vsem jasno, da je glede na ime vino modra frankinja nekaj, kar je moralo pred mnogo leti, mogoče v času francoskih pohodov skozi našo deželo, priti iz Francije.Francija je sinonim za rdeča vina, in to dobra rdeča vina. Glede na kakovost, ki jo dosega modra frankinja tudi v Sloveniji, je jasno, da so nam franki pri naključnem obisku v naših krajih pustili nekaj dobrega. Pa celotna stvar ni tako enostavna, kot se nam laikom zdi na prvi pogled. Narod in nacija. Tudi na to temo se veliko razpravlja oziroma se ta izraz zlorablja po dnevnih higienskih in tudi nehigienskih potrebah.Iz tega izveden nacionalni interes pa ima še svoje dodatne krake, ki v veliko primerih segajo do abstrakcije, ki je slehernik nikakor ne more razumeti. Tako kot se lahko vprašamo, kaj je tisto skupno, kar nas dela Slovence in kdaj smo Slovenci. Kaj je tisto, kar imamo skupnega Primorci, Prekmurci, Gorenjci, Dolenjci, Štajerci in kar nas je še po neki darvinistični teoriji, predvsem pa verigi naključij obtičalo na tem koščku zemlje, ki se razteza od obal Panonskega morja do Karavank. Težka je opredelitev, dokler pri tem ne vzpostavimo neke distance.V Murski Soboti se takoj prepozna, kdo je z leve in kdo z desne obale reke Mure, v Ljubljani razlikujemo med Prekmurci, Štajerci, Primorci, ko pridemo v Pariz, smo vsi Slovenci. V Tokiu smo Evropejci, tam ni več nacionalnega interesa, tam je kontinent tisti, ki nas določa. Erika Maul, Franco Röckel, Reinhard Topfer so imena, ki ne povedo veliko o Sloveniji. V Sloveniji so neznana.To so genetiki z Inštituta Juliusa Kühna v Geiweilerhofu, ki so za Slovenijo naredili zelo veliko, za slovensko identiteto, za nacionalni interes, če želite. Našli so tako imenovani manjkajoči člen, ki doslej ni bil znan in s pomočjo katerega so potrdili izvor vinskih vrst modra frankinja in portugalka.Manjkajoči člen je bila sorta mala modrina. Portugalkina starša sta tako mala modrina in zeleni silvanec, starša modre frankinje pa mala modrina in debela belina. Za malo modrino se je izkazalo, da je rasla zgolj na Spodnjem Štajerskem. S tem odkritjem, ki je bilo leta 2016 publicirano tudi v znanstvenih krogih, je Slovenija dobila del svoje identitete.Modra frankinja in portugalka sta tako potrjeno postali ne le avtohtoni slovenski sorti, ampak sorti, ki izvirata iz Slovenije. Tako da ko si boste ob božični večerji nalili v kozarec modro frankinjo, nikar ne pričakujte, da ste prehodili pot od Pariza do Moskve. Premaknili ste se za zgolj slabih sto kilometrov. Na Spodnjo Štajersko. Od tam je doma modra frankinja. Pa naj še kdo reče, da naključja ne obstajajo.