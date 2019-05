Kolumna Marije M. Kotnik: Užitek v lenobi

Za mizo je sedla prijetna družba. Kolegi, nekaj športnikov, znanci in znanke. Pa še praznik je bil. In sonce. Vprašanje pa, ali znamo počivati. Se znamo sprostiti? Vsaj v prazničnem dnevu, če že ne za tistih, kot radi zaukažejo strokovnjaki, 10 ali 15 minut na dan, ko naj bi »spustili misli na pašo in se odklopili od ponorelega sveta«.



Upala bi si zapisati, da ne! Telefonov, razmetanih po mizah, je skoraj toliko kot pijače in kozarcev. Veliko. Nenehno piskanje in obveščanje o prispelih sporočilih. »Mah, pa takšno druženje,« pomislim za hip. In odmislim v naslednjem trenutku.

Saj pravim, vedno bolj me preveva občutek, da res ne znamo uživati v lenobi. V prazničnem brezdelju, druženju na splošno. Kot da nikoli ne obkljukamo vsega na seznamu dela in dolžnosti, zato nas nenehno preganja krivda, ko se ustavimo. No, ne vseh, veliko njih pa zagotovo!



Spomnim se na prebrane zgodbe uspešnih ljudi, ki so po osebni tragediji spoznali, da več štejejo trenutki z bližnjimi kot poslovni imperij. Težava namreč nastane, opozarjajo psihologi, ko tako obsedeno lovimo doseganje produktivnosti, da si ne vzamemo premora. Krajšamo si spanec, če si v norem tempu iztrgamo čas za sprehod, pa na njem premlevamo o vsem, kar moramo še opraviti. Ali še huje – naš počitek je brskanje po internetu. Grozno, in zdi se, da smo z vsem tem vse bolj obsedeni. Tudi med prazniki in prazničnim lenarjenjem v dnevu, ko bi se morali spočiti od vsega.



Bo kar držalo, da je za vse skupaj kriva novodobna ideja, da moramo biti ves čas dosegljivi in nenehno delati, kot pravijo psihologi. Ti tudi opozarjajo, da premor za računalnikom na družabnih medijih v resnici ni premor, ampak le podaljšuje naš čas za zaslonom. Poleg tega nam to ne prinaša koristi, ki jih dobimo, ko preživljamo čas sami, osredotočeni nase. »Ljudje jedo in pijejo za računalnikom!« pravijo ogorčeno. »Morali bi malicati v parku ali kavarni, na zraku. Celo viktorijanski tovarniški delavci so imeli nekaj premorov med delom,« dodajajo. Poudarjajo, da so največji svetovni umi, kot so Dickens, Marquez in Darwin, delali pet ur na dan ali manj. In, pomislim, koliko vsega so naredili in vstopili v zgodovino.



No, in zdaj smo pri praznikih. Pravzaprav pri spremembi, ko dobi dan drugačno težo in pomen, kar utegne povzročiti nove okoliščine. Pričakovanja se povečujejo, zavlada psihoza, vse poteka hitreje in tedaj lahko šibkejši klecnejo.

»V taki 'psihozi' je res možno, da kdo prej zapade v depresijo. Nekateri šele takrat opazijo, da so njihove družinske vezi nezadovoljive, saj se tedaj vsi povezujejo z najbližjimi,« je slišati psihologe.



Se torej znamo sprostiti? Čez dan ali dva bodo poljane spet preplavili ljubitelji žara. Kadilo in peklo se bo na vseh koncih in krajih. Spet bo slišati najpametnejše kuharje, ki bodo prodajali svoje žarrecepte kot tiste tanajtaboljše. In čez hip ali dva bo na družabnih omrežjih že mogoče videti, kaj si je družina Janeza Slovenca in njih prijateljev iz vseh koncev in krajev privoščila za praznični piknik. Sledili bodo všečki in družabni klepet na omrežju.



Na tisti praznični dan sem omizje spomnila, kako nekatere študije kažejo, da danes spimo manj, kot so v preteklosti. V zahodnem svetu je razlika približno eno uro, na Japonskem je primanjkljaj spanja še večji. Z industrijskim razvojem se je dan umetno podaljšal. Delo, šolske naloge, aktivnosti in prijatelji so navadno pomembnejši od spanja.

Praznični dan je pravšnji za urco ali dve spanja več. No, če ne zazvoni obveznost, imenovana pametni telefon in nujnost prazničnega všečkanja, kajne.