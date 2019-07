Kolumna Marija M. Kotnik: Table, namenjene same sebi

Mar nas morajo table opozarjati na najbolj osnovne stvari, ki bi jih moral vedeti vsakdo? FOTO: Marija Mica Kotnik

Ali so res vsi redarji, vsaj v Ljubljani, v službi le zato, da delajo in nadzirajo red le v okolici Tromostovja in Magistrata, vsi drugi konci in kraji najlepšega mesta pa so prepuščeni, prosto po Milivojeviću, anarhiji?

Vse več je takšnih parkiranj po Ljubljani! FOTO: Marija Mica Kotnik

Še ena opozorilna tabla v mojem mestu me je te dni pozdravila na sprehodu v parku v Zupančičevi jami. In bila sem presenečena, ko sem ugotovila, da ne gre za sporočilo o nečem novem, igrišču, klopci v senci. Ne, bila je opozorilna tabla, na kateri z veliki črkami piše: »Upoštevajte pravila v parku. Hvala, ker skrbite za naše mesto.« Na fotografijah pa opomnik, da je pač treba metati smeti v koš za odpadke, da se ne sme trgati cvetja, da je psom prepovedati kakati, da je pse treba imeti na povodcu … Že ko pogledam skozi okno, opazim, da se pravil le redko kdo drži.Ker sem radovedna, sem v naslednjih dneh sledila informacijam, kako je z opozorilnimi tablami. In izvedela, da so gorenjski policisti skupaj s kranjskogorskimi gorskimi reševalci in Občino Kranjska Gora postavili table za opozarjanje planincev na ustrezno gorniško opremo. Postavili so jih na tri lokacije – pod Malo Mojstrovko in v okolico Poštarskega doma ter Koče na gozdu.Kranjskogorski gorski reševalci so letos zabeležili porast števila gorskih nesreč, na območju Kranjske Gore, Rateč in Mojstrane so letos posredovali že v 39 intervencijah. V zgolj tednu dni so jih imeli kar pet. V začetku junija so obravnavali nesrečo, v kateri je na območju Prisojnika zaradi zdrsa umrla Avstrijka.»S porastom turizma se v gore odpravlja vse več ljudi, ki so pomanjkljivo opremljeni oziroma podcenjujejo teren,« je pojasnil načelnik Gorske reševalne službe Kranjska Gora Miha Noč in dodal, da so v nesreče pogosto udeleženi tujci, letos najpogosteje Nemci in Francozi. Nekateri se v gore odpravijo v kratki majici in kratkih hlačah ter sandalih, nekateri brez nahrbtnika, včasih celo brez vode.Na cestah je podobno. Prometnoinformacijski center za državne ceste svojo spletno stran redno osvežuje s podatki o gostoti prometa, popravilih ter morebitnih nezgodah in zastojih.Tudi vzdrževalci cest nas s svojimi opozorili na cestah opominjajo na dogajanje v prometu, ta pa moramo upoštevati, saj niso sama sebi namen. A kaj ko se opozoril držijo le redki, zaradi česar je v zadnjem času mogoče na cestah slišati nenormalno veliko glasnega trobljenja in kazanja sredincev komur koli že.Pred časom sem prebrala pogovor s psihoterapevtom dr. Zoranom Milivojevićem, ki je na iztočnico, da se zdi, da se nihče več ne drži pravil, da nihče nikogar ne spoštuje, odgovoril: »Tako kot je v družini, je tudi v družbi in državi. Spoštovanja avtoritete se učimo v družini, in če se je ne naučimo znotraj nje, jo bomo pozneje le stežka obvladali. Partnerski model, ki ga zagovarjajo tisti s pedocentrističnim pogledom na vzgojo, pravi, da morajo biti starši in otrok enakopravni, da se starši ne smejo obnašati kot lastniki svojega otroka. Toda položaj, v katerem imamo samo enakopravne partnerje, je položaj brez vodje, brez starejšega, brez avtoritete – torej anarhija.«In zdi se mi, da je zadel žebljico na glavico. Očitno res vlada vse večja anarhija. V parkih je vedno več takih, ki NE spoštujejo pravil, na peščevih poteh tudi, na kolesarskih stezah, zdaj ko je na njih vse več tistih na skirojih, pa je anarhija še večja.Sprašujem se, kaj se dogaja. Ali ljudje zavestno kršijo pravila? Če jih res, zakaj? Jih je sploh kdo naučil pravil? Dvomim. Res mi ni jasno, kako lahko lastnica psa svojega štirinožnega prijatelja brez kančka slabe vesti neprivezanega spusti na otroško igrišče. Ni mi jasno, kako lahko vozniki parkirajo osebne avtomobile na pločnikih, zakaj trgajo cvetje po parkih, zakaj ne mečejo smeti v koše za smeti …In zakaj policaja ne popiše miličnik? Ali so res vsi redarji, vsaj v Ljubljani, v službi le zato, da delajo in nadzirajo red le v okolici Tromostovja in Magistrata, vsi drugi konci in kraji najlepšega mesta pa so prepuščeni, prosto po Milivojeviću, anarhiji?