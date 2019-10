Kolumna Lare Paukovič: Ko feni podivjajo

Goreče privržence imajo številni zvezdniki, a v zadnjem času se zdi, da je njihova fanatičnost dosegla vrhunec.

Ko je novinarka Wanna Thompson, sicer oboževalka raperke Nicki Minaj, lani objavila tvit, v katerem kritizira Minajino nezrelost, je njen twitter v dveh urah, ko ni preverjala telefona, skoraj eksplodiral – objava je namreč postala viralna in nanjo se je spravila horda raperkinih superfenov, ki so še bolj podivjali, ko se je na tvit užaljeno odzvala tudi Nicki sama.Thompsonovi so grozili, ustvarjali žaljive fotošope iz fotografij njene družine, izgubila pa je tudi (sicer neplačano) pripravništvo pri nekem hiphop blogu, ker naj bi sodelovali z Minajevo, ki jo je s svojo objavo prizadela. Podobno so se feni pevke Beyonce, ki sami sebe imenujejo »beyhive« (še najbolj ustrezno bi to lahko prevedli Beyoncejin panj), spravili na kulinarično mojstrico Rachel Ray, in to samo zato, ker so jo zamenjali za oblikovalko Rachel Roy, s katero naj bi Jay Z nekaj časa varal Beyonce.Še bolj bizarna je bilo, ko je »beyhive« napadel Nicole Curran, ženo lastnika košarkarskega tima Golden State Warriors, s katerima sta se Beyonce in Jay Z udeležila neke tekme – ker je po internetu zakrožila fotografija, na kateri se Curranova steguje čez Beyonce, da bi se pogovarjala z Jay-Z-jem, Beyonce pa je ob tem videti zelo jezno. »Beyonce ne mara tega dekleta. Kako si drzne takole govoriti mimo Beyonce,« je na primer zapisal neki fen. Curran, prizadeta zaradi napadov, kaj takega – feni so ji celo grozili s smrtjo – se ji je namreč zgodilo prvič, je pozneje pojasnila, da je Jay Z-ja samo spraševala, katero pijačo naj mu prinese, in da se je čez Beyonce nagnila, ker je bilo v areni hrupno in ga ni slišala.Tudi oboževalci pop pevke Ariane Grande, ki se združujejo v skupino z imenom Arianators, niso nič bolj prijazni, kadar imajo občutek, da je njihov idol ogrožen: po razhodu Grandejeve s komikom Petom Davidsonom so mu na omrežja pisali, da lahko Ariana »dobi veliko boljšega od njega« (čeprav sta se razšla sporazumno), in ga žalili, in to čeprav je Davidson pred časom spregovoril o tem, da se na negativne komentarje ne odziva dobro, ker ima težave z depresijo in samomorilnimi mislimi. Vse skupaj je šlo tako daleč, da je morala pevka javno pozvati fene, naj pustijo njenega bivšega pri miru – pa tudi naj bodo na splošno bolj prijazni do drugih ljudi.Goreče privržence imajo številni zvezdniki, a v zadnjem času se zdi – kot piše Michael Schulman v izčrpnem članku za revijo The New Yorker –, da je njihova fanatičnost dosegla vrhunec. Napadalni oboževalci glasbenikov so samo ena plat medalje: tu so še oboževalci serij, franšiz, kot je Vojna zvezd, fantazijskih junakov in svetov (ti se v svoje junake zelo radi tudi oblačijo oziroma se pretvarjajo, da živijo v njihovem svetu) ter knjig (tako Charles Dickens kot Arthur Conan Doyle, avtor Sherlocka Holmesa, ki nastopata v Schulmanovem članku, sta imela na primer težave zaradi tega, ker sta ubila svoje like).Poseben tip fenov so športni, ki se identificirajo z zmagami in uspehi svojega tima (pogosteje je predmet fenovstva celotna ekipa kot en sam športnik, čeprav seveda tudi to ni izključeno, kar smo že večkrat videli v primeru domačih športnikov). Kadar tim zmaguje, smo zmagali mi, kadar izgublja, pa njim ni šlo preveč dobro, čeprav to ne pomeni, da so se feni ljubezni do svoje ekipe odpovedali – bo že naslednjič bolje. A fanatični športni feni gredo tako daleč, da se z neuspehom tima ne morejo sprijazniti in zanj krivijo nasprotnike, včasih celo napadejo njihove fene (mariborske viole).Recimo, da psihologije ekstremnega fenovstva ni tako težko razumeti – če na nekem področju življenja škripa, smo nezadovoljni z realnim stanjem na splošno, smo socialno neprilagojeni ali preživljamo težke čase, je treba najti neki ventil, in če se lahko ljudje izgubljajo v igrah na srečo, nakupovanju ali raznih substancah, zakaj se ne bi še s pretiranim vživljanjem v življenje nekoga drugega oziroma ustvarjanjem alternativne realnosti. Toda vse ima svoje meje. Kot je Michaelu Schulmanu povedal Stephen King: »Ljudje so se začeli tako vživljati v kulturo in izmišljene reči, da je, vsaj mislim, to postalo malo nezdravo. Vse skupaj naj bi bilo predvsem zabavno, ali ni tako?«