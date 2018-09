Kolumna Gašperja Lubeja: Iz Venezuele z ljubeznijo

Dolgo ga nismo videli v živo. Dolgo ga nismo slišali govoriti tako dolgo. Celih 45 minut si je vzel naš politični veteran, učiteljskih 45 minut spoznavanja osnov nove slovenske politike v prihodnjih štirih letih.



Zelo smo ga pogrešali, ker ga tako dolgo nismo slišali govoriti v živo. Od volilnega večera 3. junija. Veliki zmagovalec volitev je bil takrat enako samozavesten kot v četrtek ob ustoličenju svojega imitatorja, čigar vlada nas bo menda spremenila v Venezuelo. Tu se moram prvič ustaviti.



Če komu, potem moramo Violeti Tomić, poznavalki in simpatizerki pokojnega Huga Chaveza in njegovega zvestega sledilca Nicolasa Mandura, verjeti, da ne bomo postali Venezuela. Brez skrbi, dvomljivci, dodajam njen četrtkov citat iz razprave v državnem zboru: »Slovenci nimamo nafte, imamo pa gozdove. To je tudi razlog, zakaj ne bomo nikoli Venezuela, nič se bati – nimamo nafte in zlata. Oni so tarča imperialistov ravno zato, ker ležijo, sedijo, živijo na nafti in na zlatu.«



Veliki zmagovalec volitev je pred volitvami razlagal, kako bo njegov mobitel pregorel od klicev poražencev volitev. Koliko je bilo klicev in ljubezenskih pisem poražencev volitev, ve samo on, a dejstvo je, da je vlado sestavil njegov imitator, čigar vlada nas torej definitivno ne bo spremenila v Venezuelo. Če tako pravi demokratična socialistka, podčrtana z zeleno, ji moramo verjeti.

Njen kolega Luka Mesec se razburja, ker ga je veliki zmagovalec volitev razglasil za koordinatorja vlade. Koordinator Levice je celo grdo govoril o remek delu velikega zmagovalca volitev, Noriškem kraljevstvu. Zakaj se nekdo otepa plemiškega naslova, ki ti ga podeli vrhunski pisatelj, ve le Luka Mesec.



Te dni pogrešam še enega političnega veterana, našega vrlega predsednika Boruta. Zdi se, da se vse ni izšlo po njegovih načrtih. Skrbi nas lahko, ker smo z izvolitvijo vlade s poražencem volitev na čelu zdrsnili v politično nestabilnost. Kmalu po volitvah nas je posvaril, da ni dobro, da zmagovalec volitev ne sestavlja vlade, tako da nas uči slovenska zgodovina.



Poglejmo še, kako je poraženec volitev sestavil svoj širši kabinet. Moram se pokesati, očitno predsednik vlade ni zamerljiv, kot sem zapisal pred dvema tednoma. Res ga je nekdanja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman skenslala in ni hotela postati stara nova ministrica, a jo je naš novi premier velikodušno vzel nazaj kot državno sekretarko. Torej nobene zamere.



Če bi bil predsednik vlade res zamerljiv, gotovo ne bi v kabinetu zaposlil nekdanjega tesnega sodelavca velikega zmagovalca volitev. Saj ni pomembno, da je za velikega zmagovalca volitev Damir Črnčec že nekaj časa nekdanji, najnovejši izraz je podtaknjenec. Očitno je še manj pomembno to, da je nekdanji direktor vojaških obveščevalcev eden od največjih hujskačev slovenskega spleta. Izberimo nekaj blažjega: »Zakaj so že tukaj? Kdo jih je uvozil? Na čigave stroške se prekladajo sem in tja? Kakšna je njihova dodana vrednost za našo družbo in domovino Slovenijo?«



Če se bo domnevno sredinska koalicija, ki jo menda zanaša proti Venezueli, hotela preusmeriti bolj v desno, bo Marjanu Šarcu Damir Črnčec gotovo v pomoč. Modro je malo uravnotežiti vlado malo levo, malo desno. Upam, da se premier ne bo zlomil pod pritiski, ki se bodo iz venezuelskih logov zagotovo stopnjevali, in zamenjal nekdanjega obveščevalca.



Če bo popustil, pa spet ne bo tako grozno. Potolažili ga bodo tisti, ki so nagnjeni bolj v levo in mu bodo morda napisali hvalnico z naslovom Iz Venezuele z ljubeznijo.