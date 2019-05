Kolumna Dušana Malovrha: Sokol, javi se, sokol, javi se!

Kraaaaaaa, kraaaaa! Zlovešče krakanje na koncu službenega parkirišča me je opozorilo, da se je vrnila. Oprezno sem dvignil pogled in jo zagledal na veji poleg gnezda. Lahkih nog v slogu Freda Astairja in oziraje se nazaj kot kaka sova sem odplesal naprej proti vhodu v zgradbo. Ni mi zaprhutala nad glavo, morda je bila utrujena od silnega odganjanja sodelavcev, ki so se tod mimo zvrstili pred mano.



Bilanca jutranje ofenzive »naše« sive vrane: več prestrašenih, trije napadeni – do zaključka redakcije. Vrane niso samo izjemno inteligentna bitja, kaže, da so tudi zelo demokratična. Svojih človeških žrtev ne izbirajo, včeraj so bili namreč napadeni: en šef, en fotograf in en novinar. Tudi glede spola niso izbirčne, prejšnji teden so bile tarča v glavnem boljše polovice našega podjeta. Ko smo tedaj zaposleni zagnali vik in krik zaradi napadalnega predstavnika vrste Corvus cornix in ga celo prijavili na policijo, so nam na koncu priskočili na pomoč gasilci. Žal pa dva opremljena profija gnezda nista našla. Vrano sta pregnala, a se je po nekaj dneh vrnila še bolj popadljiva. In kaj nam preostane, če niti gasilska brigada ne zaleže?



Dokopal, se pravi priguglal, sem se do zanimivih podatkov. Pred leti sta v Vatikanu pred očmi množice vernikov in turistov dve vrani pokončali dve snežnobeli golobici miru, ki sta ju s papeževega balkona na svobodo spustila deček in deklica. Po brutalnem napadu so na Trg sv. Petra pripeljali sokolico z imenom Sylvia. Očitno deluje. Sokola proti vranam že uporabljajo tudi v več hrvaških mestih, prav tako naj bi na brniškem letališču sokoli odganjali nadležne ptiče ter tako posredno skrbeli za varnost pri vzletanju in pristajanju letal. Človek vrano namreč samo začasno prežene, ker ne ogroža njenega teritorija, se pregnanka kmalu vrne, medtem ko pomeni sokol nevarnost prav za njen zračni prostor, zato vrane gnezd niti ne zgradijo.



Delo torej dobi sokol selec. Če bi se začasno preselil k nam, mu nudimo brezplačno nastanitev in hrano, prevzamemo tudi stroške čiščenja. Izkušnje zaželene. Sokol, javi se!