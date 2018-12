Kolumna Dejana Vodovnika: Vili R. in Damjan M.

Vili Resnik je car! In nisem edini, ki meni, da je eden boljših slovenskih pevcev. V teh prazničnih dneh je izdal koledar s svojo fotografijo. Veliko bolj okusno in manj provokativno ter samovšečno kot pred časom njegov kolega s slovenske scene Damjan Murko, slavček in nesojeni slovenski predsednik.



Pred desetimi leti je Nora Hardwick gola pozirala za koledar, s katerim naj bi povečali denarne prihodke za lokalni nogometni klub Ancaster Athletic iz Lincolnshira v vzhodni Angliji. Nora je bila izbranka meseca novembra. Povedala je, da je bila precej živčna, ko se je slačila pred fotografom, čeprav je bila odeta v prikupen rožnat šal. »Vedno sem pripravljena na nore izzive, sploh če gre za dobrodelne akcije. Kljub vsemu mislim, da tega ne bom več ponovila,« je povedala Hardwickova. No, Hardwickova je bila takrat stara 101 leto. Vili jih ima letos kakih petinpetdeset, pa se je fotografiral – oblečen.

S temi koledarji je pač tako, kot je. So taki. In drugačni. So namenjeni gasilcem, tovornjakarjem (čeprav se je njihova logika obešanja fotografij različnih Severin in njej podobnih hudo močno spremenila in imajo zdaj raje kot Severino za hrbtom prilepljeno svojo ženo), oboževalkam, milijonarjem. Da, milijonarjem.



Pred leti so namreč v londonskem Harrodsu na prodaj postavili adventni koledar za milijonarje. Koledar je bil namreč vreden milijon dolarjev, v njem pa so bili sami luksuzni predmeti, tudi kuhinja in hiter motorni čoln! Dragoceno darilo je bila ideja in delo nemške družbe Porsche Design in so jih naredili le pet. Po eno na vsaki celini.



Bil je eleganten, črn, visok 175 centimetrov in narejen iz aluminija in je odšteval dneve do tistega v letu, ki ga najtežje pričakujejo otroci; 24 vratc, v nasprotju z običajnimi, ki skrivajo čokoladice, je omenjeni skrival precej bolj dragocena presenečenja, med njimi zlata sončna očala, manšetne gumbe in tekaške copate, tista večja, denimo 8,5 metra dolg hitri čoln, dizajnersko kuhinjo, ki jo je soustvaril Poggenpohl, in Porschejevo zapestno uro v rožnatem zlatu. Prodajali so ga le v kosu in prodali so vseh pet.

Kot vem, bo Vili Resnik svoje koledarje delil oboževalkam in prijateljem.



In zdaj k t. i. Pirellijevemu koledarju. Razvpiti koledar je pisana globalna galerija estetsko upodobljenih nagic in prestižna kulturna institucija potrošniške družbe, zatrjujejo sociologi.



Podjetje, sicer proizvajalec gum, že od leta 1964 svoje najzvestejše stranke, poslovne partnerje in nekatere pomembneže (to je v zadnjem času postalo malce vprašljivo, saj se nemalokrat med prejemniki znajdejo taki, ob katerih številni zastrižejo z ušesi in se sladko-kislo nasmehnejo) največkrat ob božično-novoletnih praznikih obdaruje s (seksi) koledarjem, natisnili ga niso le 1967. in in med letoma 1975 in 1983 … Zanj so fotografirali velikani, kot so Richard Avedon, Peter Lindbergh, Bruce Weber, Mario Testino, Annie Leibovitz, Peter Beard in Mario Sorrenti. Med lepoticami, ki so zanj odvrgle – no, ene bolj, druge manj – cunjice, pa najdemo tudi Kate Moss, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Selmo Blair, Penelope Cruz in Sophio Loren, pa Charlotte Rampling, Umo Thurman, Nicole Kidman, Leo Seydoux, Alicio Vikander, Kate Winslet, Julianne Moore, Robin Wright, Lupito Nyong’o, Rooney Mara, Jessico Chastain, Anastacio Ignatova, Helen Mirren in Zhang Ziyi.



Koledarje so pozorni opazovalci letnih časov in nebesnih pojavov iznašli že v zgodnji antiki – v Egiptu leta 2770 pr. n. št., nekaj pozneje tudi na Bližnjem vzhodu, Kitajskem in drugod. Neodvisno od dognanj astronomov in astrologov starega sveta so svoje koledarje vzpostavili tudi v Indiji pa Indijanci v Srednji in Južni Ameriki ter prebivalci nekaterih tihooceanskih otokov.

No, in zdaj ga ima tudi Vili Resnik. In dobro bi bilo, če bi ga izdali še nekateri drugi slovenski izvajalci. Bi vsaj tako prišli med oboževalce, ker drugače, zaradi gneče nastopajočih z juga na slovenskih odrih, itak ne pridejo na vrsto.