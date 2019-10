Kolumna Dejana Vodovnika: SSGD*

Prebiram, kako Tartinijev festival v Piranu nadaljuje žlahtno tradicijo komornega muziciranja v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana v Piranu in navezuje izvrstne stike zlasti z italijanskimi zasedbami, sicer pa širi Tartinijevo glasbo in ozavešča vse ljubitelje klasične glasbe in številne turiste iz daljnih krajev o Tartinijevih koreninah v Piranu. Izvedel sem, da ima glasbeni festival v Portogruaru dolgo tradicijo, z njim je vrsto let sodeloval tudi naš maestro Anton Nanut, letos pa je bil povabljen orkester Slovenske filharmonije, ki je med drugim izvajal Beethovnovo 6. simfonijo – Pastoralna. Nadalje: mariborski festival se zadnja leta odpira širokemu krogu občinstva, saj vključuje zelo raznolike žanre. Priznam, kaj veliko o tem nisem vedel, preden mi vse skupaj ni bilo predočeno.



Društvo slovenskih skladateljev že vrsto let prireja festival sodobne glasbe Unicum. Začel se je prve dni oktobra, končal se bo to soboto s koncertom v atriju Mestnega muzeja v Ljubljani, na katerem bo ansambel za sodobno glasbo MD7 predstavil dela Ajdiča, Firšta, Nane Forte, Janija Goloba, Tomaža Habeta in Pavla Mihelčiča.

Bojim se, da bodo številni za nastope odličnih glasbenikov izvedeli prepozno.

Kaj kmalu se bo začel 27. mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi.



»Glasbeniki, ki so se uvrstili v program Mladih virtuozov, kažejo še posebno zagnanost in talent, užitek ob poslušanju mladostne, naravne in doživete interpretacije pa velikokrat spomni še tako uspešnega glasbenika, da kljub nenehnemu iskanju svojega sloga in tehnike igranja ne sme pozabiti nase in mora prisluhniti zgodbi vsakega ustvarjenega tona. Letos bodo četrtkove večere popestrili nadarjeni mladi glasbeniki, ki k nam prihajajo iz Nizozemske, Madžarske, Srbije, Rusije, Bolgarije, Hrvaške, Japonske, Makedonije, Švice, Črne gore in Južne Koreje,« pojasnjujejo prireditelji, ki zagotavljajo brezplačne vstopnice za nastope v Viteški dvorani v Križankah.



In še nekaj: med 15. in 25. oktobrom 2019 bo v Ljubljani potekal že tretji festival Cellofest Ljubljana, praznik violončelistov in violončela. Gre za tematski glasbeni festival, ki osrednjo vlogo namenja violončelu in ki ga sestavljata dva dela: cikel koncertov ter delavnice in seminarji z vrhunskimi domačimi in tujimi pedagogi. Letošnji Cellofest Ljubljana bo vključeval devet koncertov na izbranih lokacijah, tri mojstrske tečaje s priznanimi tujimi profesorji violončela in tridnevno delavnico za osemdeset najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Cellofest predstavlja violončelo v vseh mogočih različicah; kot solistični inštrument z orkestrom in klavirjem ter kot komorni oz. ansambelski inštrument. Dokazuje, da je primeren za improvizacijo in jazzovsko glasbo, hkrati pa se nam s koncertom stare glasbe predstavlja kot historični inštrument. Na koncertih bodo nastopili vrhunski domači in tuji violončelisti. Cellofest spodbuja skupno muziciranje izstopajočih slovenskih violončelistov, dejavnih tako doma kot v tujini, in bogati naš in vaš praznik violončela v Ljubljani. Berem, da bodo letos sodelovali italijanski violončelist Enrico Dindo, zmagovalec slovitega mednarodnega Rostropovičevega tekmovanja za violončeliste, Marco Testori, ugledni italijanski baročni violončelist, ki je bil vrsto let prvi čelist enega najbolj znanih ansamblov baročne glasbe Il Giardino Armonico, hrvaška jazzovska violončelistka Asja Valčić, slovenska violončelistka Karmen Pečar Koritnik, 12-članski Cellofest ansambel, ki bo že tradicionalno igral na odprtju in ki ga sestavljajo izvrstni domači violončelisti (z njimi bosta nastopila vsestranska glasbenika mezzosopranistka Nuška Drašček Rojko in harmonikar Marko Hatlak), 10-članski violončelo sestav pod taktirko Sebastiana Bertonclja z operno obarvanim sporedom La forza del violoncello: Moč usode – moč violončela, študenti violončela ljubljanske in tujih univerz ter orkester najmlajših violončelistov iz vse Slovenije (letos jih pričakujejo 100!).



Se mi nekako zdi, da bi veliko bolj odmevalo, če bi nastopila slovensko-hrvaški duet 2Cellos. Žal! Kljub temu pa si upam zapisati, da se s takimi dogodki, ki gredo velikokrat dokaj neslišno mimo, slovenska glasbena ustvarjalnost še bolj utrjuje na svetovnem glasbenem zemljevidu. Hvala Bogu! Pa Bog gor ali dol!



* Svetovni slovenski glasbeni dnevi