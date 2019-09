Kolumna Dejana Vodovnika: Kurnik brez stekline

Lisice že tri leta brez skrbi za zdravje, svoje in drugih, kradejo kure. Pred očmi vseh!

Akcija cepljenja lisic proti steklini traja že nekaj dni. Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih, pojasnjujejo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. »Osrednji namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to izjemno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok,« povedo odgovorni. In še dodajo, da s cepljenjem aktivno zaščitijo populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni rezervoar stekline, ter tako preprečujejo širjenje bolezni.Gre sicer za zadnjo redno akcijo cepljenja lisic proti steklini, saj se je pred tremi leti Slovenija, v skladu z zahtevami Svetovne organizacije za zdravje živali, razglasila za državo, prosto stekline. Zadnji primer je bil potrjen pri lisici januarja 2013.Bo pa podalpska deželica še vedno država, neprosta marsikatere otroške bolezni. Število ljudi, ki ne cepijo svojih otrok, namreč narašča. Slišati je podatek, da kar 56 odstotkov slovenskih mater svojih otrok, če ne bi bilo obvezno, ne bi cepilo.Zdravstvena stroka opozarja, da nasprotovanje cepljenju spada med deset največjih groženj svetovnemu prebivalstvu. Na drugi strani nasprotniki neomajno verjamejo v svoj prav. In ko k temu dodajo še »bombardiranje« z negativnimi informacijami o cepljenju, postane slika še celovitejša in zapletenejša. In, mimogrede, podatek, da je v svetu še vedno 20 milijonov otrok necepljenih, še zdaleč ni zanemarljiv.In tako zdaj lahko lisice brez skrbi, da bi širile steklino po podalpskem kurniku, ki je pač postal prost stekline, kradejo kure.Vsaj v nečem smo prvi in dobri, kaj dobri, odlični.Česar pa ne moremo reči za marsikaj drugega okoli nas. Letal nekdaj nacionalne letalske družbe itak več nimamo, na cestah so prometne gneče in zamaški, kakršnih že nekaj časa ne pomnimo, prepiri in podtikanje na vseh ravneh se vrstijo kot po tekočem traku, politična elita se proračunsko »žge« med seboj ...Lisice pa že tri leta brez skrbi za zdravje, svoje in drugih, kradejo kure. Pred očmi vseh!