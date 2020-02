Kolumna Dejana Vodovnika: Čakra ljubezni

Lepo bi bilo, ko bi današnji dan le ne imel zgolj 24 ur!

Tisti, ki se spoznajo, trdijo, da so čakre naša telesna energijska središča. Menda jih je sedem in ena med njimi, četrta, je srčna. Je čakra ljubezni, sočutja, odpuščanja, prijaznosti, pozornosti in miru. Učijo nas, da ko je odprta in pretočna, smo sočutni in prijateljski, ljubeči, sprejemajoči, ustvarjamo harmonične odnose in sprejemamo kompromise. Ko je premalo aktivna, smo hladni in zadržani, lahko tudi sramežljivi in osamljeni ali pa preprosto ne znamo ali ne zmoremo odpuščati drugim. Če deluje preveč, dušimo ljudi s svojo ljubeznijo in najbrž tudi ljubimo iz povsem sebičnih razlogov.Danes bi morala biti srčna čakra povsem aktivna. Dan, kakršen je današnji, nam je pod kožo zlezel tako, kot nam je še marsikaj. Zaslužili bodo trgovci in cvetličarji. Bioenergetiki in terapevti, namazani z vsemi žavbami, znanjem in govornimi sposobnostmi, so z odpiranjem srčne čakre že zaslužili svoj del Valentinovega kolača.Prav na današnji dan, pred 101 letom, sta se spopadli dve chicaški tolpi, umrlo je sedem ljudi. Kljub odmevnemu medijskemu poročanju o masakru na valentinovo zgodba nikoli ni doživela epiloga, je pa zato pomagala utrditi skoraj kultni status Alphonsa Gabriela Capona, bolj znanega pod zvezdniškim kriminalnim imenom Al Capone. Vendar je bilo prav na ta dan zasejano tudi seme sovraštva in nestrpnosti. Ljubezen, sočutje, ustvarjanje harmoničnega odnosa in vse drugo, kar naj bi valentinovo s svojim sporočilom nosilo, je bilo za hip poteptano.Veliko časa je moralo miniti, da je bil Valentinov masaker pozabljen in smo le bolj začeli spoštovati dan, ko se po kmečkem koledarju začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. In spoštovati tudi dan, ko imajo svoj praznik tudi Valentinovi štruklji – vsaj na Goriškem.Vsakovrstni srčki in krilati kupidi bodo danes potovali med resno in navidezno zaljubljenimi. Menda bo tovrstnih pošiljk več kot milijarda; bojim se, da največ kar po mobilni komunikaciji. Rdeča nit bo zagotovo ljubezen. Ta pa je je od nekdaj hudo posesivna, daje in zahteva vse. Dokler traja, pač ni računovodskih bilanc, je zapisal kronist.Danes mora biti srčna čakra odprta in pretočna, saj je dan sočutnosti, ljubezni, sprejemanja in dajanja. Joj, kako lepo bi bilo, ko bi trajal vsaj kako minuto dlje kot 24 ur!