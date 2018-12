Kolumna Boštjana Fona: Sveto mesto

Samski moški v lastnem stanovanju je nadstandard. Seveda! Ker če ne bi bil, bi tudi Zgornji v svojih nebesih imel boginjo, kajne? Dva samska moška, ki se odlično razumeta, je pravljica, polna popolnosti. In seveda izjemnih značilnosti prostora, kjer dva modela prebivata. Recimo jedilni kot. Tega jaz, samski možakar, in moj junior, takisto še samski, uporabljava največ. Četrtošolske naloge se tam odlično napišejo in teksti za objavo v Novicah so skomponirani do zadnje pikice. Na jedilni mizi se popravlja, žaga, zbija, barva, celo rožo sem enkrat presadil. Ob podatku, da je več kot pol mize v jedilnem kotu namenjene priročni odlagalni površini vse mogoče krame, se vprašate, kje se prehranjujeva. Če sploh kaj dava pod zob? Seveda jeva. Rada, in to dobro. Veliko pohrustava, kar se skuha na štedilnikih. Dveh. Ker sva samska moška, imava dva. Enega v kuhinji in drugega na balkonu. Tudi sedaj, ko grize mraz, je kuharija v balkonski niši izjemno doživetje, pa še po kisli repi ali praženi čebuli ne smrdi v najinem stanovanju. Tisti prvotni kuhalnik v notranjosti potrebujeva le za gretje juhe. Ne uporabljava mikrovalovne pečice. Iz preprostega razloga – ker je nimava. Na opekaču za toast pa juha bolj slabo pridobi potrebno gorkoto. Najljubši predel dveh samskih samohranilcev, saj se prehranjujeva sama, brez vpliva zunanjega sveta, babic, bivših soprog ter prihodnjih ljubic, je kavč v dnevni sobi. To je točka, kjer nama hrana s pomočjo pribora in krožnikov začne razvajati brbončice in želodček. Kavč v dnevni sobi je sveto mesto samskih moških. Je del, kjer se lahko v miru in brez skrbi začne mastiti s hrano. Pred seboj imava televizor, računalnik, tablico in knjige ter revije. Cel svet. Ne potrebujeva jedilnega kota za sproščen klepet o dnevu. Na kavču med grižljaji delava načrte o najinih naslednjih podvigih, hece pokava in včasih tudi smrtno resno debato zastaviva. Namesto velike mize imava iz ekološkega bambusa narejen pladenj, kar je seveda najin doprinos k zdravemu prehranjevanju. Da je zaradi tega kavč, ker predvsem mlajši pozablja, da je servieta uporabna stvar za brisanje prstkov, popacan s kakšnim mastnim ali paradižnikovim ali smetanovim pa še čokoladnim madežem, ni treba poudarjati. Kavč v dnevni sobi je bolj pomemben kot vse ostalo. Tam se ne le drema in crklja. Na kavču samskih moških se dejansko uživa v odlični hrani.