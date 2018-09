Kolumna Bojana Budje: Triskaideka

Prevedena iz grščine pomeni naslovna beseda trinajstico. Število, ki je bilo zadnje dni zaradi domiselnih holivudark – tistih, ki otročičke, ko prvič prestopajo šolski prag, vsakoletno učeno sprašujejo, ali se šole kaj veselijo – omenjeno na vsakih trinajst minut. Češ, dobili smo trinajsto vlado samostojne Slovenije, in to na trinajstega v mesecu, njen predsednik pa da domuje na naslovu, ki ga obeležuje hišna številka trinajst. Tega, da je marsikdo častil trinajst rund, le da je bil rešen tovrstnega nakladanja, začinjenega z modrovanjem o vladni (ne)obstojnosti in roku njene (ne)uporabnosti, nisem zasledil priobčenega. Kot ne da bi pretežno bjond holivudarske zvezde pojasnile, kaj so z nenehnim poudarjanjem števila trinajst hotele povedati. Če sploh kaj.



Kajti v ljudski domišljiji je trinajstica nesrečno število, strah pred njim pa smrten. Verovanje v njegovo nadnaravno moč sega še v antiko, posebno pa so število trinajst ožigosali satanisti. Uporabljeno je v vseh črnomagijskih obredih, pri teh ritualih pa tudi dosledno uporabljajo trinajst simbolov črne magije. Dodatno je število 13 nesrečno zavoljo izdajalskega Jezusovega apostola Jude Iškarijota, povezano pa je tudi z grškim mitološkim kraljem Sizifom. Predstavlja namreč neprekinjeno valjenje Sizifovega kamna navkreber. Da ne govorim o menda demonski spregi trinajstice s petkom; v zadnjih štirih stoletjih je petek že domala sedemstokrat padel na trinajstega. A konca sveta še ni bilo. Srčno upam, da ga ne bo priklicala prav na trinajstega izglasovana trinajsta slovenska vlada.



Nemara pa je uvodoma zapisano povezovanje števila 13 s Šarčevo vlado ciljalo kam drugam. Na srečo. Po zgledu ameriških astronavtov, ki so se z Apollom 13, izstreljenim v vesolje ob 13. uri in 13 minut, z izstrelišča 39 (torej 3 krat 13) vrnili živi in zdravi. Ali po londonskem klubu, imenovanem Trinajstica, v katerem je vse, od števila članov do datumov srečanj in celo cenika v znamenju števila 13. Ne nazadnje: osebe, rojene 13. v mesecu, imajo menda neomejene delovne sposobnosti, neverjetno moč transformacije, vztrajnost, tudi veliko talentov in nadarjenosti. Kar bi vendarle lahko upravičilo tolikokratno izgovorjavo trinajstice ob inavguraciji Šarčeve posadke. A je preverjanje pokazalo, da prav nihče iz trinajste vlade, izglasovane 13. septembra, ni rojen trinajstega v mesecu. Žal.