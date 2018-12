Kolumna Bojana Budje: Srečno!

Za življenje potrebujemo zdravje in denar. Obojega si v teh dneh želimo v izobilju, da bo torej 2019. zdravo in bogato. Več ju imamo, bolj smo živi. Saj navsezadnje živimo v državi, koder več denarja pomeni tudi več zdravja. In naša enota denarja je evro. Ali euro. V torek, na 1. januarja dan, bo dvanajst let, odkar se je evrski bankovec prvikrat prikazal iz kakega podalpskega bankomata. Na taisti torek bo minilo tudi okroglih 20 let, odkar je prvih 11 članic EU prevzelo evro za svojo valuto.



Euro je dobil ime po Europi, grška legenda jo omenja kot lepo hčer tirskega kralja Agenorja. In čeprav Europa nikoli ni stopila na evropsko celino, se ta imenuje po njej. Ne docela, Slovenci jo pišemo kot Evropa. Ker ima pač vsak narod pravico po svoje oblikovati jezik in besede. Pa še to ni šlo zlahka. Spomnim se ankete ob uvedbi evra, ko jih je 64 odstotkov glasovalo za euro z u in 24 za evro z v. Zmagala je manjšina, tak je pač slovenski običaj. Preostalim trinajstim odstotkom je bilo vseeno; bržkone jim je bilo že takrat jasno, da bodo njim usojeni pretežno ali zgolj centi. Za katere vemo, kako jih pisati. In tako bomo tudi v trinajsto leto zakorakali z evrom. Bo srečno ali nesrečno? 13 je najmanjše kubno praštevilo, drugo zvezdno število in drugo pitagorejsko praštevilo, predvsem pa število, ki izziva smrtni strah, imenovan triskaidekafobija. Krivcev je več, med njimi izdajalski Juda Iškarijot, celo čarovnik Merlin, spremljevalec kralja Arturja, ki je skrivnostno izginil z Zemlje, s seboj pa odnesel trinajst zakladov z magijsko vsebino. Sam pravim, da je trinajstica srečna, da nam bo trinajsto leto življenja z evrom bolj ali manj srečno. Ne le zato, ker sem rojen trinajstega, tako pravi tudi matematika, ki je sicer v šoli nisem maral. Ne boste verjeli, matematika še kako pozna srečna števila in trinajstica je srečnica med njimi. Za to je prvi poskrbel poljski matematik Stanislav Ulam, za njim pa še mnogi drugi. Ulamovo rešeto namreč črno na belem dokazuje, da so srečna lahko le števila, ki so deljiva s 3, še bolj pa tista, ki pri delitvi s 3 puščajo ostanek 1.



Zapleteno? Malo že. Kot pač vse v tem življenju. Tudi sam si nisem nikoli mislil, da se bom moral za potrditev neke srečne novoletne napovedi zateči k matematiki. Ki mi je vselej prinašala zgolj in edinole nesrečo.