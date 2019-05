Kako skozi črn tunel

Z leti se lahko ob fizičnem pešanju upeha tudi duševno stanje.

Zbudiš se brez volje, vse se ti nenadoma zdi brezupno, v ničemer več ne vidiš smisla. Kot da si padel v črno luknjo, zašel v črn tunel. Kaj zdaj, je to depresija, njeni prvi znaki? Ne, to pa že ne, jaz pač ne morem biti depresiven.Zakaj takoj odženem misli na depresijo? Ker imam izkušnje z močno depresijo. Pokojna mati je bila leta in leta depresivna, brez moči za konkretno življenje, za sprejemanje konkretnih odločitev, za odgovorno življenje … Zabredla je v alkohol, neodgovorno ravnanje z denarjem ter zato v finančno in psihično izkoriščanje in maltretiranje mene in moje mlajše sestre. Morda se zato hitro ustrašim morebitne depresije in začnem kolikor se da tehtno razmišljati, zakaj sem nenadoma padel v temno sfero brezupja …V teh mračnih trenutkih, urah, na srečo ne dnevih ali mesecih, je vse črno, sivo. Vse je brez zveze: kariera, partnerstvo, družina, prihodnost … ni smisla, nikjer. Kako si pomagam k čim hitrejši svetlobi, k pozitivnejšim mislim, pogledu na trenutno stanje stvari, življenje, nov dan, boljši jutri? S pestmi se potolčem po sencah, si rečem, Aleš, daj no, kaj se greš, saj ni vse tako brezupno, kaj ti je, kaj te muči? Udarec v sence pri meni pomeni: strezni misli, zberi se, uporabi razum, odženi zle misli in scenarije, vse bo OK, vse bo OK!Pa bo res? Bo, mora biti, ker s trezno glavo in čistejšim razumom hitro ugotoviš, da nimaš pravega razloga za obupavanje in duševni zlom niti si ga ne smeš privoščiti. Nikakor, potem bo šlo res vse k vragu. Potem je lahko samo še konec. In ker se tega konca ustrašim, začne glava delati hitreje kot po navadi. Misli se bistrijo, črni oblaki se razkadijo, pojavi se več svetlobe v tunelu, svet je v hipu prijaznejši, pogled v jutri je bolj jasen, srce počasneje utripa.Takšni trenutki in ure se pri meni pojavijo dvakrat, trikrat na leto. Napadi tesnobe? Verjetno, blagi. A jih obvladujem in verjetno se takšne slabosti pojavijo pri več ljudeh, ki sicer nimajo nobenih resnejših težav v življenju. To sicer ni uteha, a z leti se lahko ob fizičnem pešanju upeha tudi duševno stanje. Treba je biti pripravljen na to, ob pojavu črnega tunela takoj ukrepati, kolikor si le sposoben. Drugače ne gre.In če ne zmoreš? Poiščeš strokovno pomoč, takoj!