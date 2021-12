Kolumna Mateja Fišerja: Božična poslanica

»Spoštovani bratje in sestre, vsi, ki praznujete božič kot praznik rojstva Jezusa, Božjega sina, in vsi, ki ga praznujete le kot družinski praznik. Božič bomo letos praznovali v izrednih razmerah. V božičnem praznovanju doživljamo radost in srečo v družinskem krogu, a žal letos mnogi tudi težo bolezni in osamljenosti. Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota in pretrgana razmerja še bolj bolijo. Vse skupaj je videti, kot da gre za praznik šintarjev, trgovcev z živino, naključnih revolve...