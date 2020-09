Študent naj bo ...

Huda nesreča v vinogradu: moški obležal mrtev

V sredo ob 22.12 se je v naselju Vojsko, občina Kozje, občan v vinogradu prevrnil s traktorjem in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Gasilci PGD Podsreda so odklopili akumulator in mrtvo osebo prenesli do reševalnega vozila. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in