Športna navdušenca ...

Poslanci uzakonili zaprtje trgovin ob nedeljah

Državni zbor je danes sprejel novelo zakona o trgovini, po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Izjema so manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tudi druge manjše prodajalne, če bodo v njih na dela proste dni stregli kupcem lastniki sami ob pomoči študentov in upokojencev. Zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih so