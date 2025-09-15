  • Delo d.o.o.
    Karikatura

    Premalo dela

    O deloholiku.
    Premalo dela FOTO: Marko Kočevar
    Premalo dela FOTO: Marko Kočevar
    Marko Kočevar
     15. 9. 2025 | 22:45
    A+A-

    Vabljeni, da si ogledate našo bogato zbirko karikatur.

    Marko Kočevar karikatura
    23:16
    Razno
    ASTRO

    Znani v zvezdah: Ljubezenska sreča in karierni izzivi za Roberta Goloba

    Predsednik vlade potrebuje materinsko, družinsko, čustveno žensko, ki zna poskrbeti za dom in kaj dobrega skuhati.
    Mateja Blažič15. 9. 2025 | 23:16
    22:45
    Karikatura
    KARIKATURA

    Premalo dela

    O deloholiku.
    Marko Kočevar15. 9. 2025 | 22:45
    22:25
    Kolumne
    NA KOŽO

    Komentar Siniše Uroševiča: Prepovedan spanec

    Že jutri je pred zvezo odgovorna izbira zveznega kapetana deklet.
    Siniša Uroševič15. 9. 2025 | 22:25
    21:59
    Šport  |  Odmevi
    UMRL MED PRIPRAVAMI NA OLIMPIJSKO SEZONO

    Ljubitelji smučanja jokajo: to je bil njegov zadnji trening (FOTO)

    V soboto je po padcu prebil dve zaščitni mreži in pristal v kovinski ograji. Dali so ga v umetno komo, a zaman.
    15. 9. 2025 | 21:59
    21:23
    Šport  |  Timeout
    TRAGIČNO

    Športni svet zavit v črnino: tovornjak zbil 23-letnico, umrla je na kraju nesreče (FOTO)

    Tragedija se je zgodila 11. septembra.
    15. 9. 2025 | 21:23
    21:05
    Ona  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Južni in severni vozel: če ima človek JV v tehtnici, je prijazen za vsako ceno

    Prvi kaže naše vrojene talente in spontane načine delovanja. Drugi nakazuje nasprotna področja, ki so nam tuja in jih je treba razviti.
    Joy Lotos15. 9. 2025 | 21:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    8. 9. 2025 | 09:09
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Avtomobilizem

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Delovna oblačila

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Slovenske novice9. 9. 2025 | 11:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Slovenske novice4. 9. 2025 | 15:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Opera

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Slovenske novice9. 9. 2025 | 14:50
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA ENERGIJA

    Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    10. 9. 2025 | 08:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SKLADI

    Ko vam banka reče "NE" ...

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    10. 9. 2025 | 08:58
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA VARNOST

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    10. 9. 2025 | 10:46
    Promo
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    INTERVJU

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    USMERJENA TERAPIJA

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    9. 9. 2025 | 08:59
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
