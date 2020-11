Po noči čarovnic ...

Koronavirus trese Slovenijo, pri Trebnjem pa žurka s 50 gosti

Policisti PP Trebnje so bili 30. oktobra malo po 17. uri obveščeni, da je v naselju Vejar zabava z glasno glasbo. Ob prihodu so ugotovili, da je bilo na zabavi okoli 50 gostov in da gre za kršitve veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Med postopkom ugotavljanja identitete so nekateri napadli policiste, vanje metali različne predmete in jim poskušali preprečiti