KARIKATURA

Oporoka in poroka

O finančni koristi.
Fotografija: Oporoka in poroka. FOTO: Branko Babič
Odpri galerijo
Oporoka in poroka. FOTO: Branko Babič

branko-babic
Branko Babič
07.09.2025 ob 22:45
branko-babic
Branko Babič
07.09.2025 ob 22:45

Poslušajte

Čas branja: 0:13 min.

Vabljeni, da si ogledate našo bogato zbirko karikatur.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

karikatura oporoka humor smeh poroka Branko Babič premoženje dediščina

Priporočamo

Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija
Ste slišali, kaj so naredili s šopki z včerajšnje poroke Roberta Goloba in Tine Gaber Golob?
Planinci v šoku: »Divji konji so nas napadali vso noč,« zjutraj jih je pričakal strašen prizor
Dončić po izjemni predstavi: »Že pred evropskim prvenstvom sem dejal, da verjamemo v uspeh« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija
Ste slišali, kaj so naredili s šopki z včerajšnje poroke Roberta Goloba in Tine Gaber Golob?
Planinci v šoku: »Divji konji so nas napadali vso noč,« zjutraj jih je pričakal strašen prizor
Dončić po izjemni predstavi: »Že pred evropskim prvenstvom sem dejal, da verjamemo v uspeh« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.