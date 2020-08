Niti vavčer ne pomaga ...

Svojci pogrešajo 75-letnega Kolomana Kovačiča. Ste ga videli?

Policiste postaje Ljubljana Bežigrad so včeraj obvestili, da svojci pogrešajo 75-letnega Kolomana Kovačiča iz Ljubljane. Visok je okoli 170 centimetrov in je vitke postave. Ima temensko plešo, na strani pa kratke sive lase in je neobrit (siva brada). Kako je bil oblečen ni znano, lahko, da je nosil temne hlače in temno rjavo jakno. Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena,