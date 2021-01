Na robu pameti ...

Novo tresenje tal ob 22.30. Ste ga čutili?

Tla na Hrvaškem so se ob 22.30 ponovno nekoliko močneje stresla. Sunek potresa je imel po poročanju Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) magnitudo 4,5 in imel epicenter 60 kilometrov jugovzhodno od Zagreba oziroma 13 kilometrov od Siska blizu Petrinje. Iz Urada za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso) so sporočili, da so ob 22.29 so seizmografi državne mreže potresnih