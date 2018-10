Med prvimi ...

Po hudi nesreči spregovorili zdravniki: takšno je stanje znanega pevca Lazića

Srbski pevec Darko Lazić je bil včeraj hudo poškodovan, ko je z avtomobilom dobesedno zletel z lokalne ceste blizu Pećinaca, ko se je peljal proti hiši svojih staršev v Brestaču. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico v Zemunu, kjer so ga nameravali operirati, a so si premislili. Niso namreč vedeli, ali ima notranje krvavitve, zato so mu naravnali le stegnenico, bil je na aparatih za