KARIKATURA
Kot naročeno ...
O dnevu brez avtomobila.
Galerija
Kot naročeno ... FOTO: Aljana Fridauer Primožič
Aljana Fridauer Primožič
21. 9. 2025 | 22:45
A+
A-
Vabljeni, da si
ogledate našo bogato zbirko karikatur
.
ZADNJE NOVICE
22:48
Nedeljske novice
SAMOOSKRBA
Naša prehranska prihodnost je negotova
Slovenija je neto uvoznica hrane, saj z domačo proizvodnjo ne zmore pokriti svojih potreb.
Lovro Kastelic
21. 9. 2025
| 22:48
22:45
Karikatura
KARIKATURA
Kot naročeno ...
O dnevu brez avtomobila.
Aljana Fridauer Primožič
21. 9. 2025
| 22:45
22:25
Kolumne
NA KOŽO
Komentar Mateja Lahovnika: Predvolilni bombončki
Politikom je najlažje in najlepše deliti bombončke na račun dela drugih.
Matej Lahovnik
21. 9. 2025
| 22:25
22:25
Kronika
|
Doma
PRIŠLO DO POŠKODB
Prometna nesreča: na slovenski cesti motorist trčil z divjadjo (FOTO)
V intervenciji je sodelovalo več ekip.
21. 9. 2025
| 22:25
21:25
Bulvar
|
Domači trači
LJUBEZEN V ZRAKU
Tina Gaber Golob razkrila podrobnosti glede poroke z Robertom Golobom (FOTO in VIDEO)
Poroke nista načrtovala za to poletje.
21. 9. 2025
| 21:25
21:00
Bulvar
|
Domači trači
SREČANJE
Domen Kumer in Mirna Reynolds po 15 letih spet skupaj (Suzy)
Štajerski pevec je originalno članico dekliške skupine Foxy Teens pričakal s šopkom rož in se odkupil za vse grehe iz preteklosti.
21. 9. 2025
| 21:00
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
Intervju
Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»
Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice
19. 9. 2025
| 12:07
Novice
|
Slovenija
Podjetništvo
Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge
Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice
19. 9. 2025
| 09:28
Novice
|
Slovenija
SMS
Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk
Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice
19. 9. 2025
| 10:38
Novice
|
Slovenija
Finance
Kako najhitreje do poslovnega kredita?
Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice
17. 9. 2025
| 09:07
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
Denar
Kje je 27 milijard evrov?
Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice
15. 9. 2025
| 09:06
Novice
|
Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo
Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025
| 09:53
Novice
|
Slovenija
Zrak
Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo
Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice
19. 9. 2025
| 09:24
Novice
|
Slovenija
IZBRANA KAKOVOST
Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?
Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025
| 15:59
Novice
|
Slovenija
KRIPTOVALUTE
Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?
Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025
| 09:21
Novice
|
Slovenija
Finance
Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi
Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice
18. 9. 2025
| 10:08
Novice
|
Slovenija
Dogodek
Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij
Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice
17. 9. 2025
| 13:31
Ona
|
Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA
Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest
Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025
| 08:39
Novice
|
Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE
Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?
Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025
| 09:05
Novice
|
Slovenija
Varčevanje
Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov
S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice
18. 9. 2025
| 09:06
Ona
|
Svetovalnica
SKLEPI
Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe
Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025
| 12:49
Ona
|
Svetovalnica
BIVANJE
Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe
Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025
| 11:26
Novice
|
Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Preverite svoj prihranek
Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025
| 10:25
Novice
|
Slovenija
LOGISTIKA
Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest
BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025
| 12:51
Novice
|
Slovenija
GIBANJE
Bo 150 minut na teden dovolj?
Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice
16. 9. 2025
| 15:15
Novice
|
Slovenija
Varčevanje
Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja
Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice
15. 9. 2025
| 09:10
