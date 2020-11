Korona časi ...

Preverite, koliko plače vam pripada, če ne morete v službo zaradi prevoza

Z odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov v Sloveniji se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije s ponedeljkom začasno ustavil javni prevoz potnikov na ozemlju Slovenije. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Janez Cigler Kralj, so pripravili pojasnilo o ukinitvi javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem