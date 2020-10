Gospodov dan ...

Ojoj, kakšno vreme nas čaka v soboto: poiščite zavetje

Popoldne bo na zahodu bolj oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo, drugod bo sončno. Jutri bo na vzhodu večinoma suho, drugod pa oblačno z nekaj dežja. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 14 do 19, na vzhodu in ob morju do 23 stopinj Celzija.