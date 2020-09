Evropske milijarde ...

Pozor, zaradi močnega vetra zaprt del hitre ceste

Na hitri cesti Nanos - Vrtojba je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, poroča prometno informacijski center. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je bila zapora prometa prve stopnje uvedena okoli 5. ure. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznich. Po Sloveniji