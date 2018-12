Žive jaslice ...

Vlak trčil v vozilo, stisnilo ga je ob drog

LAZE – Ob 2.14 je pri naselju Laze v občini Logatec vlak trčil v osebno vozilo, ki je bilo ustavljeno na železniških tirih. Ob trku v vozilu ni bilo oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje. Vlak je vozilo potiskal okoli 50 metrov po tirih, nato pa je vozilo stisnilo ob drog železniške infrastrukture ob tirih. Gasilci PGD Dolnji Logatec so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka,