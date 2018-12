Že videno ...

FOTO: Nesrečo je objavil na facebooku, 112 pa ni poklical

VELIKE LAŠČE – Gasilci gasilske enote Ribnica so v torek posredovali po prometni nesreči, ki se je zgodila v Velikih Laščah in v kateri sta trčili vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev