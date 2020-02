Valentinčkanje

Valentinova voščila naših bralcev: Mojemu Čufteku ...

Draga Tanja. Za valentinovo, dan zaljubljenih, želim tebi, ženski mojega življenja, veliko zdravja in osebne sreče ter da sva skupaj večno. V dobrem in slabem. Pošiljam pa ti neskončno veliko poljubov do neba in nazaj. Tvoj štajerski Janez Ž. Zame je valentinovo dan kot vsak dan. Če gre dež ali sije sonce, midva z možem Dragom se ljubiva vsak dan. Žena Danica Ljuba žena Danica.