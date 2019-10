Teden otroka ... 

Drama na Gorenjskem: sredi noči se je zastrupila z monoksidom, evakuirali ostale

GORENJA VAS - POLJANE – V ponedeljek ob 23.23 se je na Poljanski cesti v Gorenji vasi, občina Gorenja vas - Poljane, v večstanovanjskem objektu zastrupila oseba z ogljikovim monoksidom. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke so opravili evakuacijo štirih oseb iz objekta. Gasilci PGD Škofja Loka in Gorenja vas so objekt pregledali, opravili meritve plinov, prezračili