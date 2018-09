Oktoberfest

Incident v Kopru, vpletena je bila ekipa RTV

KOPER – »V Kopru se je pravkar zgodil škandal brez primere. Našemu snemalcu, ki je z ulice, torej na javnem kraju snemal zapečatenje lokala pod stadionom, so uslužbenci Finančne uprave RS zaplenili kamero, ga popisali in mu zaukazali, da pred njimi zbriše vse posnetke. Če tega ne bi storil, so mu zagrozili s privedbo v uradne prostore Fursa,« je na facebooku zapisala Eugenija Carl,